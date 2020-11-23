黄之锋林朗彦周庭香港出庭 选有罪辩护

已解散的“香港众志”前骨干黄之锋、林朗彦和周庭涉嫌于去年6月发起包围警察总部，案件今早再度于西九龙裁判法院开庭。黄之锋出庭前对媒体说，3人将承认所有控罪，这会让案件跳过审讯阶段，直接进入结案陈词，甚至判刑。法官称12月2日宣判。

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据中央社今天报道说，已解散的“香港众志”前骨干黄之锋、林朗彦和周庭涉嫌于去年6月发起包围警察总部，黄之锋23日出庭前对媒体说，3人将承认所有控罪。消息说，香港众志前秘书长、前主席林朗彦和成员周庭今天在法庭承认煽惑他人参加未经批准集结等罪，法官宣布下月2日判刑，各人还押监房看管。

去年6月21日，在“反送中”运动爆发之际，大批人在立法会大楼附近聚集，黄之锋等人其后以扬声器呼吁在场的人转往包围湾仔警察总部，要求警方取消对示威的暴动定性，期间参与者曾经堵塞总部出入口。警方其后拘捕了黄之锋等3人，控告他们煽惑他人明知而参与未经批准集结、组织未经批准集结及明知而参与未经批准集结罪，案件今早在西九龙裁判法院再度审讯。

中央社综合法庭的消息，黄之锋在庭上承认前两项罪名，否认明知而参与未经批准集结罪，结果获控方撤诉；林朗彦和周庭承认所有控罪。

黄之锋曾任香港众志秘书长和学民思潮召集人。2011年，当时只有14岁的他创立了学民思潮，组织社会运动，反对港府在中小学推行德育及国民教育科，最终逼使政府取消有关学科。2014年，他参与“占中”运动（也称雨伞运动），被时代杂志选为全球25位最具影响力少年。2014年底，在“占中”进行期间，黄之锋因为违反法庭禁制令而被控藐视法庭罪。2017年7月6日，他在高等法院认罪，翌年初与同案19人被裁定罪成，入狱3个月。

2016年4月10日，黄之锋与罗冠聪等人成立香港众志，提出“自发、自主、自决、自立”口号，并以“民主自决为最高纲领。

中央社说，在港区维护国家安全法实施前夕，香港众志宣布解散。

黄之锋周庭等人认罪还押，法官12/2宣判。警方之后逮捕了香港众志秘书长黄之锋、主席林朗彦和成员周庭，控告3人煽惑、组织、参与未经批准集结。案件今天上午在西九龙裁判法院再度审讯。

出庭前会晤媒体时，黄之锋说，3人会选择承认所有控罪，这会让案件跳过审讯阶段，直接进入结案陈词，甚至判刑。

他说，虽然面对港区维护国家安全法的打压和白色恐怖，但他们不会放弃。已解散的“香港众志”前骨干黄之锋23日出庭前对媒体说，虽然面对港区维护国家安全法的打压和白色恐怖，但他们不会放弃。（图取自facebook.com/RTHKVNEWS）

据周庭说，今天或者不久的将来可能要面对人生第一次入狱，虽然对未知的未来有很多不安，但希望外界不要忘记其他抗争者，继续声援他们，包括被拘留在深圳的12名港人。林朗彦说，无悔所做的抗争，已经做好即时入狱的准备。

据中央社说，香港众志创立于2016年4月。今年6月30日，中国全国人大常委会通过港区国安法后，同日多名成员先后退出；考量未来党务运作以及剩下成员后续意愿，香港众志宣布解散。