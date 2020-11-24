中南海大管家新面孔 孟祥锋或从丁薛祥接班

据香港媒体今天透露，前中共中央和国家机关工委常务副书记孟祥锋已重返中央办公厅（中办）担任常务副主任，今后将可能成为中南海大管家。而这次孟祥锋主持中办常务工作，中共20 大有望进入政治局并兼任中办主任，丁薛祥可望更上层楼。

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据中央社今天引述星岛日报报道，孟祥锋将出任中南海大管家。消息说，香港星岛日报24日表示，前中共中央和国家机关工委常务副书记孟祥锋已重返中央办公听（中办）担任常务副主任，将可能成为中南海大管家。

星岛日报今天在一篇评论文章引述消息透露，前中宣部副部长梁言顺已接替孟祥锋出任中共中央和国家机关工委常务副书记，而孟祥锋已于10月出任中办常务副主任，并于本月5日公开亮相。据文章表示，最近三任中南海大管家都有中办常务副主任的台阶，包括令计划于2000年担任中办常务副主任，2003年主持常务工作，并在中共17大前夕晋升为主任。

令计划的儿子发生车祸事件后，中共贵州省委书记栗战书临危受命，担任中办常务副主任，两个月后扶正；前上海政法委书记丁薛祥18大担任中办副主任，两年后担任常务副主任，19大入局并执掌中办。

据文章指出，这次孟祥锋主持中办常务工作，中共20 大有望进入政治局并兼任中办主任，丁薛祥可望更上层楼。据介绍，孟祥锋是河北平乡人，吉林大学毕业，法学博士，长期在中纪委工作。星岛日报说，中共18大后，栗战书清理令计划在中办的“余毒”，期间孟祥锋接替夏勇担任保密委员会办公室主任、国家保密局局长，后来出任中办调研室主任，2015年担任中办副主任。2017年，孟祥锋出任中共中央和国家机关工委（中国共产党中央委员会中央和国家机关工作委员会）常务副书记，属于正部长级，并在19大当选中央委员。这次重返中办协助丁薛祥，标志着中南海一颗新星登场。

中央社说，网上资料显示，中共中央和国家机关工委是中共中央派出机构，统一领导中央和国家机关各部门党的工作。