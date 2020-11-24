张艺谋“一秒钟”金鸡奖开幕片疑踩文革红线遭撤

中国电影金鸡奖将于25日登场，不过，中国导演张艺谋执导的影展开幕片“一秒钟”，传出因“技术问题”取消在影展放映。早前外媒曾指出，这部作品因拍摄文革的故事，踩到北京的红线。此前”一秒钟“也因技术问题理由在柏林电影节撤展。截至目前为止，无论是一秒钟的制作方或金鸡奖官方，都未进一步说明此事。不少中国网友担心，在这样的氛围之下，原定27日的戏院上映计划也可能受到影响。

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据中央社今天报道称，金鸡奖前夕开幕片“一秒钟”突因技术原因遭撤。消息说，中国电影金鸡奖将于25日登场，不过，中国导演张艺谋执导的影展开幕片“一秒钟”，传出因技术问题取消在影展放映。根据陆媒界面新闻、新浪网消息，金鸡奖官方在11月7日正式宣布，“一秒钟”获选为今年金鸡奖的开幕片，同时开幕放映也将是本片的世界首映。

该报道说，“一秒钟”是张艺谋在2019年推出的作品，由张译、刘浩存及范伟等演员演出，讲述在文化大革命时期，3个背景不同的人，因为一部政治宣传电影而结下了不解之缘。不过在今天官方公布的正式片单当中，已不见“一秒钟”的身影。

张艺谋的妻子陈婷下午在个人微博贴文指出，一秒钟因“技术原因”将不在本届金鸡奖开幕放映，并提醒观众“影院上映后大家且看且珍惜吧”，陈婷随后又发文表示，经官方通知，开幕片由“流浪地球：飞跃2020特别版”取代。并称“一秒钟太短，等待很漫长”。这一席话意有所指，引起外界猜疑。

据中央社说，这并不是一秒钟首次因为“技术原因”缺席影展。今年2月时，一秒钟原定要在柏林影展举行全球首映，并有机会角逐最高荣誉金熊奖。不过在影展的前一周传出因“技术原因”，退出柏林影展。当时不少外媒与电影界人士推测，技术问题只是借口，主要是因为电影触及文革议题，踩到北京的底线，才未被放行。

据该报道，金鸡奖已经连续两年撤换开幕片，去年由娄烨执导的“兰心大剧院”获选为影展开幕片，却在开幕前夕遭撤，改由纪录片“尺八‧一声一世”上阵，当时对外宣称是因发行商内部意见分歧，因此取消影展放映计划。