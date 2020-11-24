德国或拟排除华为 习近平电促默克尔保持开放

德国正在草拟新的资安法案，有可能排除华为参与5G建设。中国国家主席习近平今天晚上致电德国总理默克尔，希望德方和欧盟“对中国企业保持开放”。根据央视新闻发布，默克尔并未直接回应习近平希望德国与欧盟对中企保持开放。

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据中央社今天引述中国官方消息报道称，德国5G恐排除华为，习近平致电默克尔吁保持开放。据中国官媒央视新闻发布，习近平24日晚间与默克尔通电话时表示，2019冠状病毒疾病疫情发生以来，中德双方透过灵活方式保持沟通，务实合作继续推进。习近平说，中国正在积极构建新发展格局，坚持扩大内需、扩大开放，这将给德方带来新机遇。“我们也希望德方和欧方对中国企业保持开放”。

该报道引述央视说，习近平还说，中德双方要坚持相互尊重，始终把握好对话合作的主导面和互利共赢的主基调。希望新一轮中德政府磋商为双方各领域合作谋划布局。习近平并表示，中欧合作在复杂的国际形势中更具全球性和战略性。双方要增进互信合作，加强交流互鉴，维护多边主义，完善全球治理。中方愿同欧方就下阶段中欧重大议程继续密切沟通，努力推动中欧投资协定谈判如期完成。

根据央视新闻发布，默克尔并未直接回应习近平希望德国与欧盟对中企保持开放。

据央视的发布称，默克尔表示，当今世界正在发生重大变化，欧洲正面临第二波疫情冲击。中国疫情防控做得好，经济率先恢复，这对德国企业是利好消息。希望双方就疫苗合作加强沟通，推进贸易投资、新能源汽车等领域合作。央视指默克尔说，德国祝贺中方同有关各方达成区域全面经济伙伴协定（RCEP），希望同中方加大努力，推动年内完成欧中投资协定谈判。德方愿同中方继续就下阶段德中、欧中重要政治议程保持密切沟通。“我将继续致力于推动德中、欧中关系持续良好发展”。

中央社综合路透社、德媒消息，德国正在草拟资讯安全2.0法案，梅克尔与政府部门一直拒绝以政治因素排除特定电信供应商，但对北京持鹰派立场的社会民主党（SPD），要求纳入若构成国家安全威胁，便将其设备排除在德国5G网络之外的内容。德国联合政府内部正就此沟通希望得出折衷方案。