方济各新书提压迫词 称“可怜的维族人”

据苹果日报今天报道称,被批评对中国态度软弱的教宗方济各(Pope Francis),终于在其即将上市的新书中公开为遭中共迫害的新疆维吾尔族人发声,并使用“被压迫”、“可怜”等词来形容维吾尔族,又将他们与遭缅甸军政府屠杀的“罗兴亚人”(Rohingya)处境等同,称他时常想念这些被迫害的族群。教宗这次为维吾尔族开腔,已引起不少国际媒体关注,料将引来北京强烈反弹。

据苹果日报今天引述消息报道,教宗新书终为“可怜的维族人”发声,料引起北京强烈反弹。据消息,教宗方济各所属耶稣会发行的期刊《美国》(America)报道,教宗12月1日将出版新书《让我们梦想》(Let Us Dream: The Path to A Better Future),由教宗的英文自传作者伊凡里(Austen Ivereigh)执笔,内容描绘教宗对于“后疫情时代”(post-Covid)的愿景,包括反种族歧视、支持全民基本收入(UBI)等。

据该报道,教宗在书中呼吁各界关注被边缘化的族群,教宗感性地说:“我时常想到那些遭压迫的人们:罗兴亚人(Rohingya)、可怜的维吾尔族人(poor Uighurs)、雅兹迪派(Yazidi,在中东地区遭伊斯兰极端分子打击的教派)信徒。”

苹果日报说,维吾尔族人口约2,000万,超过6成居于中国。罗兴亚人大半是穆斯林,人口约150万到200万,主要居住在孟加拉和缅甸。雅兹迪教派信徒人口约数十万到100多万,说北库尔德语,多半住在伊拉克、敍利亚、土耳其等地。

据该报道,教宗过去曾替被迫从缅甸逃离的罗兴亚人发声,也曾替被激进组织“伊斯兰国”(ISIS)奴役的雅兹迪教徒请命,但教宗过去从未公开关切新疆维吾尔族的人权,被解读为教廷不愿触怒中国,影响梵中续签主教任命协议。不过,中梵在10月确认延续有关协议后,教宗在新书中不再避讳关切新疆宗教自由与人权,同时使用“被压迫”与“可怜”等词来形容维吾尔族,引起不少媒体关注,路透社、耶稣会期刊都以此为标题。

苹果日报引据路透社表示,近来人权团体不断写信要求教宗替新疆维吾尔族发声,美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)10月访问教廷时,也在美梵合办的宗教自由会议上,火力全开批判中国政府压迫新疆维吾尔人,但教宗过去始终沉默以对。据路透社表示,中国政府一向否认压迫新疆维吾尔族的指控,中国外交部多次严词反批这些指控是谎言、干涉内政,因此许多中梵评论家认为,教宗先前避提新疆维吾尔族人是权宜之计,是为了避免影响10月的中梵续约谈判。