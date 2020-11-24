称新冠4000死等于没死人疑高级黑中国 人民大学欲与李毅划清界限

武统派学者李毅因为一席“中国染疫死了4000人，等于没人死”的言论在大陆爆红后，中国人民大学重阳金融研究院昨天发表声明，否认李毅是该院研究员。不过声明出炉后，李毅今天在其微信公众号上传一份“在职证明”影本，内容显示重阳金融研究院曾于2014年至2017年聘他担任研究院。中国微信没有删除有传发文章谴责李毅，斥其为人渣。中国网上揭露李毅持有美国绿卡。

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据中央社今天报道称，武统学者李毅自称中国人大研究员，遭声明否认。该报道称，李毅此前公开自称是“旅美社会学家”、“人大重阳研究员”。他因时常发表武统台湾的论调，并在去年遭台湾驱逐出境，在台颇有知名度。不过他在大陆的微博粉丝仅过万人，也无一官半职。

李毅10月16日在“深圳湾论坛”演讲笑称，中国感染中国新冠肺炎死了4000人，跟美国死22万人相比，“等于一个人都没死”。相关影片昨天被媒体披露后，引发大陆舆论围剿痛批冷血、没人性，他反而因此爆红。

中国人大重阳金融研究院微信公众号昨天随即发表声明强调，近期，一位李姓人士多次就“台海”、“抗疫”等问题发表观点，引起舆论广泛关注。此人士简历上常有“人大重阳研究员”的内容。对此，中国人民大学重阳金融研究院曾多次“辟谣”。现再次声明，人大重阳没有该李姓研究人员。

不过声明出炉后，李毅今天在其微信公众号上传一份“在职证明”影本，内容显示重阳金融研究院曾于2014年至2017年聘他担任研究院。

对此，中国人大重阳金融研究院至截稿尚未回应。