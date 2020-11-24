美国新制裁 重创中国919大飞机否？

尽管中国方面不久前安排自制大型客机C919亮相，但外电报导，美国政府准备限制新一波89家与军方有关的中企取得美国技术及产品，恐将重创包括C919在内的中国自制客机发展计划。

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据中央社今天报道称，美国拟制裁89家中企，中国C919客机首当其冲。该报道引述路透社消息，美方开出的这89家中国企业名单中，即包括C919的研发制造商─中国商用飞机有限公司。而众所周知，中国航太工业领域与中共军方的关系一向密切。

C919属窄体客机，与波音B737及空巴A320为同级机，设有158至168座，航程4075至5555公里，2015年11月完成组装出厂，2017年5月首飞；目前累计取得28个客户共815架订单，但几乎都来自中国国内的航空业者。根据先前计划，C919原定2015年底生产第一架原型机，但因进度延宕，直到2017年5月才首度试飞，且目前仅生产了6架试飞机，均已投入认证试飞作业。今年10月31日，中国商飞刻意安排C919在南昌飞行大会亮相试飞，是其首次进行的全球动态展示。

据中央社说，C919虽被塑造为中国第一款自行研制的大型客机。但其引擎、电力、液压系统等关键零组件，乃至于刹车甚至轮胎等零件，仍仰赖以美国为主的供应商提供。其中，C919采用的是CFM公司生产的引擎，而美国奇异（GE）则是CFM持股50%的股东。

该报道引述华尔街日报先前消息，早在今年2月间，美国政府就打算拒绝发放执照，禁止CFM再向中国出口更多的民航机喷射引擎。如今，中国商飞直接被列入制裁名单，航空界人士认为，恐将影响C919预定2021年开始交机的时程，进而冲击中国发展自制客机的计划。