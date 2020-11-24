面对新冠 港府收紧防疫政策

香港新冠疫情出现反复，过去一州大增188宗确诊，星期二新增80宗，陆续有不明源头个案。港府宣布酒吧、夜店、浴室等需再次关闭，并要求餐厅等处所增设“安心出行”的二维码，声称是自愿性。

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香港近期新冠疫情急速恶化，更出现大型歌舞感染群组。自本月19日起开始出现双位数字确诊个案，22日起超过50宗个案，星期二新增80宗，本地个案占69宗，歌舞群组再多54人确诊，此歌舞群组累计达187人染病。

特首林郑月娥早上出席行政会议时，批评有人不守防疫规矩令疫情变得严峻。她表示，当局计划要求餐厅等指定处所，增设“安心出行”应用程式的二维码，不排除日后要求市民进入指定处所要用程式扫描二维码：“安心出行”不论加什么要求都是自愿性的，即使有一些处所使用了“安心出行”，要用二维码扫一扫进入，但你是自愿去或不去。

至于早前食物及卫生局局长陈肇始提出为确诊港人提供5000元津贴引起争议，林郑月娥称发布消息的陈肇始未完全掌握政策内容，但强调政策初心不变，是想协助基层市民不会因为确诊而影响收入。

食物及卫生局局长陈肇始下午召开记者会，宣布收紧多项防疫措施，星期四凌晨生效，为期7天。其中酒吧、酒馆、派对房间、浴室、夜店、夜总会需要再次关闭。所有餐饮处所包括酒店和会所，宴会人数收紧至最多四十人，以四人一台计，即最多只可有十台；禁止所有会址进行现场表演及跳舞活动。

另外，港府并会根据法例，要求所有开放营业的餐饮业务，以及所有表列处所在下周四前，向政府申请“安心出行”的二维码，之后张贴在入口当眼位置，让市民可以使用。

香港持牌酒吧会所联会（LBCA） 创会会长樑立仁对政府再度关闭酒吧感到非常无奈和遗憾：“我们业界对此强烈表达不满，并促请政府在抗疫政策方面采取更果断更强硬及真正全面的方案，真正堵塞漏洞,免我们再次跌入疫情悲惨轮回, 而政府亦必须在勒令我们停业期间作出资助补贴, 拯救整个酒吧业界。”

由于香港感染个案激增，香港商务及经济发展局局长邱腾华上周六表示，香港、新加坡两地政府商讨后，决定将“旅游气泡”延期两周推行，至12月初再公布实际启航日期。他指出，香港最新疫情发展，无源头确诊数字接近“熔断机制”水平，为减少对旅客造成影响或不便，双方决定延后。他称这是负责任的决定。