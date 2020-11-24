4省委书记一日升动 港媒分析显示仓促且未经政治局讨论

中共中央20日宣布调整吉林、湖南、贵州、云南等4省省委书记职务，均由省长就地升任。吉林省长景俊海接替巴音朝鲁出任吉林省委书记；湖南省长许达哲接替杜家毫出任湖南省委书记；贵州省长谌贻琴接替孙志刚出任贵州省委书记；云南省长阮成发接替陈豪出任云南省委书记。香港明报发文分析指仓促且未经政治局讨论。

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据中央社今天引述明报消息说，中共日前一举调整4名省委书记的职务，成为五中全会后首波人事异动。有分析指出，这波大调动略显仓促，反映中共中组部与中国国务院间欠缺沟通，且可能未经政治局讨论即定案。据香港明报今天发表文章分析，同在20日，中国国务院总理李克强也召集部分省区首长举行视讯座谈会，其中，湖南、云南两省因为省长“忙于交接任务”、新任省长又尚未到职，只好由常务副省长代为发言。至于吉林省长则不在这场座谈会的发言名单内。

据文章指出，对于这场“略显仓促”的人事任命，从上述迹象及一些端倪可看出，至少中共中央组织部与中国国务院之间欠缺沟通。这篇文章提到，以往中共党内重大人事更动，都会在政治局会议上作为“其他事项”先行研究讨论，再对外发表。但这次4名省委书记换人，事先却未闻政治局开会。这是因为情况特殊，还是今后都不需要政治局开会研究，有待观察。文章指出，中共中组部派往这4省宣达人事派令的官员中，前往贵州的是正部级的常务副部长姜信治，其他3人都是副部级官员，代表中共高层对贵州较为重视。这可能与栗战书、赵克志、陈敏尔先后担任贵州省委书记，使贵州成为“政治高地”有关。

文章说，女性、且属白族的谌贻琴接任贵州省委书记，成为目前唯一的女性省级行政区党委书记，也象征中共中央凸显对女性干部的重视。

据中央社说，这篇文章还针对上述4省省长遗缺分析，即将接任吉林省长的韩俊曾任中国农业部副部长，是农业系统出身的“农口”干部。加上现任甘肃省长唐仁健、安徽省长李国英出身相同，象征近20年来“农口”干部已逐渐在中共政坛崛起。