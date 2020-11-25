中国本土新冠确诊病例速增七点五倍

11月23日，上万名职工被堵在上海浦东国际机场检测新冠病毒的画面让外间吃惊，中国的疫情在外界看来早已得到基本控制，为什么还如此大动干戈？详情请听安德烈介绍：

广告 继续浏览后续

从11月9日以来，与该机场相关的本土病例已发现七起。在天津等地也陆续发现本土病例，自从中国基本控制疫情后，新增病例一般都被视为境外移入病例，这大约是中国当局为什么对本土病例特别重视的原因。

中国本土病例从绝对数量看，并不大，但如果进行阶段性比较，增长速度很快。中国国家卫建委发言人米锋周三在中国国务院联防联控机制记者会上表示，中国近30天累计新增新型冠状病毒本土确诊病例98例，是上一个30天的七点五倍。同时，境外输入病例的来源国不断增多，传播风险进一步扩大。

米锋表示，中国近30天累计新增本土确诊病例98例，多数病例来自聚集性疫情，疫情传播呈现“从物到人”和“从人到人”并存的特征。

上海市政府表示，新增的一例本土确诊病例仍与浦东机场西区货运站的联邦快递中国有限公司上海分公司工作人员有关。上海近日新增多起本土确诊病例都与该机场有关，上海疾控中心主任孙晓冬称，感染源可能是冷链食品。

根据财经报道，浦东机场客运航班起降架次已由由11月9日的起降969架次降至11月22日的约749架次，降幅约25%。不少旅客出行信心受挫。

天津新增的一例本土确诊则是由无症状感染者转确诊。天津月初发现本土确诊病例后，怀疑源自进口德国猪肘，中国多地发现本土确诊后，也把矛头指向从外国进口的冷冻食品，但遭德国、新西兰等国否认。

中国指称从进口食品检测出新冠病毒，引发贸易伙伴国不满。加拿大、澳大利亚、巴西、墨西哥，英国和美国都认为中国对进口食物强硬进行新冠病毒检测，相关做法毫无科学根据，实质上等于“不合理的贸易限制“，敦促中国停止这一做法。根据世界卫生组织，至今没有任何证据能够证明人们可以通过接触冷冻食品或者其包装感染新冠病毒。

米锋25日仍然表示，近来进口冷冻食品核酸阳性检出率明显增高，波及省份增多，涉及产品范围从海产品到畜禽肉类产品，进口物资被病毒污染范围从冷冻食品扩展到货柜。

这位官员称，中国将继续坚持“人物同防”，强化疫情监测、讯息报告和应急处置。