博雷利电告中方须维持香港高度自治 新华社只字不提 中欧合作各自表述

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利与中国国务委员兼外长王毅通电话时，表达对香港近日事态发展的关注，重申欧盟立场，强调中方须尊重香港在「一国两制」原则下的高度自治。不过，中国官方新华社发稿时，没有提及博雷利曾提出香港问题，只谈中欧合作，但双方公布的重点各有不同，最明显的共通点是双方均愿意保持联络。

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根据欧盟发出的新闻稿，博雷利23日与王毅通电话时，主要跟进月前欧中领导人电话会议达成的共识，期望能就中欧投资协议取得长足进展，尤其是有关市场准入和可持续发展。新华社的稿件没有提及欧盟提出的具体要求，亦没有回应博雷利争取年内达成协议的要求，只报道王毅说，中方愿意同欧方就下阶段重要议程保持密切沟通，加紧推进并达成中欧投资协定，为各自企业提供公正、透明、非歧视的营商环境，为全球经济复苏注入更多的正能量。

在推进中欧合作方面，美国因素亦令双方流于各自表述。欧盟新闻稿指，博雷利向王毅提及欧美就中国问题进行的双边对话已于上月召开，强调欧盟愿与中国建立全面关系，但须立足欧盟的自身利益和价值，并建基于互相投入(mutual commitment)和互惠的基础上。不过，王毅则劝喻欧盟在建立中欧关系上要「排除各种干扰」，不点名地认为欧盟要反对美国近年经常提及的「脱钩」和「新冷战」。

王毅说，欧盟坚持战略自主符合欧洲的根本和长远利益，而中方认为，欧盟的战略自主应该体现在坚持多边主义、反对单边独霸和人为「脱钩」；坚持自主决定对外政策、反对集团对抗和「新冷战」，并循此制定和实施正确的对华政策。他强调，大国之间不应进行零和博弈，而中方一向视欧盟为中国的重要合作伙伴和优先外交方向之一，期望欧方也能树立以合作为主的对华政策框架，发展更积极的对华关系。

新华社引述博雷利表示，尽管欧中政治体制、历史文化背景不同，但欧方愿本着相互尊重的精神同中方开展有效合作，共同应对全球性挑战，为世界增添平衡性和可预测性。