卸任之际包机访台遭批美环保署长惠勒取消行程台湾表惋惜

美国环境保护署署长惠勒（Andrew Wheeler）原定12月初率团访问台湾，但这项行程曝光后引起各方瞩目，现在已经确定取消。台湾外交部今天证实了惠勒取消行程的消息，并说，惠勒因为行程变动，确定无法在今年底以前来访，外交部感到惋惜。

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彭博社今天报导，美国正值政权交接时期，美国环保署长惠勒（Andrew Wheeler）原定花费25万美元租用包机访问台湾的计划，饱受美国国内批评，因此取消行程。

美国环保署发言人休伊特（James Hewitt）说，惠勒是因为「国内要务」，因此访台「延期」。他并透露，因为有官员会将审议中的行程泄露给纽约时报，可能危及国际外交与人身安全，环保署将把这件事提交给监察长。休伊特没有说明重新安排的行程时间。

上次美国环保署长访台是在前总统马英九执政时期，当时美国总统是欧巴马，2014年4月，当时的美国环保署长麦卡馨（Gina McCarthy）曾访台，是美国隔了14年后，访台最高层级的官员，当时的花费约6万8000美元，没有包机。

对于惠勒取消访台的事，台湾外交部强调，台湾一向欢迎美国阁员级官员来台从事各项交流，未来也会秉持这个原则，与即将上任的拜登政府共同推动国际环境保护合作，并促成相关官员访问台湾。

台湾总统府发言人张惇涵表示，尊重惠勒的行程规划，也感到惋惜。但台美之间长期以来的环保合作关系，仍将持续深化推动；台美两国各层级和各领域的互动交流，也仍将是双方持续共同努力的目标。

媒体追问台湾外交部长吴钊燮，惠勒取消访问和昨天离台的神秘美国官员是否有关连，吴钊燮说，这是两件截然不同的事，昨天飞机离台的画面大家都有看到，但他无法对外说明。

22日傍晚曾有一架美国行政专机C-37降落台北松山机场，媒体盛传来访的是美军印太司令部的「J2」少将情报处处长史达曼（Michael William Studeman）。台湾外交部当时曾表示，对于美方官员来访表示欢迎，但由于行程并未公开，无法对外说明，也没有评论。

惠勒访台消息曝光后，中国外交部发言人赵立坚曾在记者会上呼吁美方，立即停止与台湾进行任何形式的官方往来与接触，慎重妥善处理涉台问题，以免损害台海和平稳定，和美中在有关重要领域的合作，他说：「中方将根据形势发展作出正当必要的反应。」