拜登说要对中国强硬如何强硬？

美国当选总统拜登及他刚刚宣布的外交团队承诺美国将重新领导世界。不过，法新社评论质疑，在这些美好的愿望之后，拜登立即面临的是如何处理一些极其复杂的重大国际问题。美中关系无疑是重中之重，此外还有伊核条约，朝核谈判，与俄罗斯的关系等等。

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在拜登竞选及当选后，前总统奥巴马强调的是要终结特朗普的“美国优先”，美国重归“准备领导世界”。这些话让盟邦以及一大部分华盛顿的职业外交家们放心，但是拜登的外交路线图并不清晰，他如何在1月20日正式就任美国总统后处理急待处理的重大的国际危机。

对中国强硬，如何强硬？

竞选总统时被特朗普指责对中国软弱且容易被中共操纵的拜登表示：美国必须对中国强硬。但是，拜登如何对北京强硬仍然非常模糊。

拜登属于美国长久以来那种一直主张与北京合作的美国传统领袖阶层。未来的总统希望能够表现出他“与时俱进”，所作所为适应美国两党及社会从今而后视中国为美国不能丝毫让步的对手的共识。这一共识在特朗普与习近平的对抗中形成，共和党政府视几十年来美国政界奉行的与中国接触政策完全失败。

拜登的准国务卿布林肯是奥巴马时代的“老人马”，美国之音的报道形容布林肯在华盛顿打拼数十年，深谙官僚机构运作，若上任国务卿，其所面临的美中关系已经跟他效力于奥巴马政府时大不一样，这将是这位被视为外交政策上的“中间派”面临的最大挑战之一。今年9月，在CBS的访谈上他曾表示，中国对美国构成“最大的挑战”。

特朗普与中国的强硬对抗是否以一种方式被新政府坚持下去，或者重返奥巴马时期被批评者指为对中“绥靖”的外交路线，拜登清楚地知道自己面临的挑战，他在接受美国国家广播公司专访时表示，他的政府不会成为“奥巴马第三任任期”，因为世界局势在特朗普时代已发生剧烈变化。

但法新社分析认为，如何让拜登及他的新外交团队所表达的愿望落实，如何使这一新的战略成形并得以实施，如何在现任国务卿蓬佩奥领头的近似冷战时代的美中意识形态的尖锐对抗与必要的全球性合作诸如在对抗新冠疫情及气候转暖问题的合作方面取得平衡，任务艰巨。

准国务卿布林肯认为应对中国的关键在于加强美国自身的盟友关系，借助盟友共同对中国施压。这也被视为是拜登本人的战略主张。

与对中国明显不同，拜登承诺对俄罗斯将采取更加强硬的态势，然而，拜登也许很快被迫与莫斯科在几大国际议题上对话，首先应从控制军备竞赛开始。

伊朗 几乎没有重返2015之可能

伊朗已向拜登发出呼吁，重返奥巴马参与制定各方签署的的『伊核条约』，特朗普退出了这一包括美国在内的六强国与伊朗达成的阻挡伊朗拥核协约后，美国全面恢复对伊制裁，伊朗也一步步放弃协约的制约。

从字面讲，一切似乎很合乎拜登的计划，他竞选时表示要重返他担任副总统时期与伊朗达成的条约，但简单的倒退几无可能。即使欧洲的鸽派现在也认为必须强化这一协约，增加十分棘手的限制伊朗发展弹道导弹条款以及规范伊朗在中东地区的“摧毁性行为”。伊朗一方，即便德黑兰同意重开谈判，谈判将十分艰巨，6月大选将临，伊朗政体的死硬派明显占有优势。

朝鲜 暂时的宁静还能持续多久

奥巴马2016离任时曾告知继任者特朗普北韩发展核武构成最即时的威胁。四年之后，由于特朗普总统选择与朝鲜领导人金正恩建立特殊关系，紧张落地。特朗普与金正恩面对面会谈，在板门店受后者之邀一步跨过三八线进入北韩一方，都是极其不可思议的极其戏剧化的历史性场面。

但是特朗普的私交战略并未能真正约束平壤的核子野心，一如拜登传统的对朝政策完全失败一样。

暂时的宁静可能被打破，朝鲜视未来的白宫主人为“疯狗”，声称必须“消灭他”。