林郑月娥 北京的传令兵

2017年，香港回归中国大陆30年前夕，特首林郑月娥曾对BBC 表示，她“不是北京手中的玩偶”。她说，“这种认为我只是一个木偶、靠亲北京势力赢得选举的说法完全忽略了我在过去36年里为香港人民做的事”。分析人士却以为林正月娥11月25日所做的『施政报告』正是前述表述的反面注脚。

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不过，从引爆香港反送中，到按照北京旨意剥夺四位民主派议员资格导致民主派议员悉数总辞，再到把这场民间抗议的主体参与者的代表人物，几位青年送入监狱，很难想象林郑月娥还在努力为港人做“衣食父母”，不少评论指其全看北京的颜色行事，急于向中央表忠。

自从有港版国安法撑腰后，林郑对反对派的批评似已毫无顾忌，11月17日，在纪念『基本法』颁布三十年论坛上，林郑月娥坦白自己如何在幕后操作，最终促成民主派议员被剥夺资格一事。当然，她是用最正式的官式语言去表述她如何为港人“谋福利”：在过去的一年，她曾先后两次请求中央政府提请全国人大常委会从宪制层面解决两个特区不能自行解决的宪制性问题，其中涉及的一个是四位“不效忠中华人民共和国香港特别行政区的议员延任资格的问题”，林郑请示后，11月11日，中国全国人大审议中国国务院相关议案，同日，香港特区政府根据中国人大决定，宣布第六届立法会议议员杨岳桥、郭荣铿、郭家麒、梁继昌“即时丧失立法会议员资格”。

林郑完全忘记了香港的一国两制，北京强行释法等于破坏香港高度自治，破坏司法独立，林郑拱手把港人的自由让出去不算，还引用邓小平1984年6月23日的一段话为自己解脱：“切不要以为香港的事情全由香港人来管，中央一点都不管，就万事大吉了，这种想法不实际……保持中央的某些权力对香港有利无害‘。林郑月娥说，“只要认真学习这段话，任何近日批评人大常委会决定的理据都会不攻自破”。

11月25日，林正月娥做『施政报告』，法新社报道说，林郑在演说中称，优先的优先是在香港大乱后恢复法律重建秩序。她的演说无人异议，因为立法会的民主派议员总辞了，立法会剩下的全是建制派，她描述香港的词汇与北京的官媒十分近似，她的『施政报告』顺利通过。

她还强调外国政府介入和香港本地组织挑战北京和香港政府的管治，情况严重得令北京政府必须介入。林郑形容中国全国人大代替香港制定的港版国安法自七月生效以来为恢复香港稳定带来“显著效果“，林郑甚至重申，『国安法』不会影响香港市民”依法享有言论、新闻、集会、示威、游行等自由“。林郑在宣读『施政报告』时，还用了30分钟左右讲述香港过去对政制的争议，她称之所以有争议除了公众对中国宪法和『基本法』认识不深，也是因为”别有用心的人受外部势力“影响，刻意误导，表示政府未来急切需要对宪制秩序和政治体制”正本清源，拨乱反正“。

林郑的思路和解释已经很难见到“一国两制“下香港司法独立的影子，她也成为北京中央政府忠实的走卒，香港市民反送中，北京视为动乱，”外国势力操纵“，林郑完全搬用了北京的解释，却忘记了她本人就是反送中风暴的始作俑者。反送中至今，港版国安法推行以来，多少青年被抓，多少民主派议员被迫辞职，本应举行的立法会选举因为害怕民主派胜利而以预防疫情的理由推迟一年，种种，林郑从无扪心自问，以为都是在正本清源，拨乱反正了。

更为甚者，林郑『施政报告』其论调步步紧跟北京步伐，『施政报告』前言就以“砥砺前行“破题，第三章更以”不忘初心“为章节题目，”不忘初心，砥砺前行“是中共总书记习近平喜欢使用的要求中共党员的口号。另外，在经济政策方面，林郑提出以大湾区发展为切入点，积极成为国内大循环的”参与者“和国际循环的”促成者“，被指配合习近平”双循环“发展战略。

林郑当初担任特首，有分析指其弱势特首，在面对北京强权和为港人谋利益的夹缝中难以经久，岂知就是这位特首，对北京言听计从，一手引爆了反送中，最后，全国人大取代香港制定『港版国安法』，一个好端端的东方明珠就这样黯淡了。