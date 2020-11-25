王毅与日本官房长官及外相等举行会谈

日本官房长官加藤胜信，25日与到访的中国国务委员兼外长王毅在首相官邸举行会谈，王毅25日傍晚还将与日本首相菅义伟举行会谈。

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在会谈中，加藤胜信向王毅表示：对于钓鱼岛周边海域的中国公用船的活动表示非常担心，要求中国方面进行积极的对应。加藤胜信反复强调：中国公用船的活动的问题“极其深刻”。

王毅则表示：两国之间虽然存在各种问题，但应该根据迄今达成的共识妥善处理，可以在更广泛领域展开合作。

王毅24日在东京都内与日本外相茂木敏充举行会谈，就11月内恢复因新冠疫情对策设限的商务人员往来达成一致，双方一致同意，通过建立“商务通道”，允许访客在14天的隔离期间在一定的条件下从事有限的商务活动。还商定在明年举行部长级的“日中经济高层对话”。

在会谈后茂木敏充和王毅举行的联合记者会上，王毅表示：要在新型冠状病毒对策上加强合作，“中日双方就相互合作，办好东京奥运和北京冬奥两大盛会达成共识。”

据新华社报道，王毅说，我此次访日正是在这一大背景下成行，也是两国外长自疫情发生以来首次面对面接触交流。我和茂木外相就中日关系以及共同关心的国际地区问题进行了坦诚深入沟通，达成五点重要共识和六项具体成果。