美国关切网媒遭国安法被捕之际 首次有港人纯喊口号被控 实时被囚

馬俊文10月28日晚上到中区警署外声援被捕的鐘翰林，隨后更同被控煽动分裂国家罪 2020年11月25日

美国国务院昨(24日)就网媒主持人杰斯被警方以涉嫌违反《港区国安法》而被捕表达深切关切的同一天，香港有「第二代美国队长」之称的示威者马俊文，因多次在商场及警署外高叫「光复香港 时代革命」等港独口号，遭警方控以国安法下的「煽动他人分裂国家」罪而被法庭提讯，成为首名纯粹因为叫喊或展示口号而被控违反国安法者。「指定法官」拒绝被告保释，并下令实时还柙至明年2月再审，以便警方调查。

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港区国安法7月生效至今，警方称有32人因涉嫌参与危害国家安全的行为和活动而被捕，昨日提堂的马俊文是第三名遭正式检控而带上法庭的被告。之前被以触犯国安法被起诉的二人，分别是驾驶尾挂「光复香港 时代革命」旗帜电单车冲入警员堆的23岁男子唐英杰，以及被指在社交平台宣扬港独的「学生动源」前召集人钟翰林，三人均被控以分裂国家相关罪行，全部不准保释。

已因示威七次被捕的马俊文，昨日首次以被告身份出现法庭，他在进入犯人栏前，大叫「民主果实系用血同汗灌溉番嚟！」警方控罪指，马在今年8月15日至11月22日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施旨在将香港从中国分离出去的分裂国家罪。而翻查公开资料，被告曾在不同警署外和商场等地高叫「光复香港 时代革命」、「香港独立」及「民族自强」等口号。

「光时」口号在国安法生效后，被港府定性为有港独性质，警方并据此执法，但有法律界人士质疑检方是否能单以口号作出检控，一切应有待法庭裁决。

控方在提讯后申请将案件押后，以便警方搜证，包括检验被告手机内容，其间反对被告保释。辩方资深大律师夏博义提出保释申请，但经特首指定审理国安法案件的总裁判官苏惠德拒绝，指被告在过去三个月多次被捕，重犯机会高，需要还柙看管候审。

同日，美国国务院首席副发言人布朗在社交网站推特发帖，对香港网台主持人杰斯与太太及助理因涉嫌违反《港区国安法》被捕，深表关切。他又说，这是中国共产党及其香港代理人再一次侵犯人权和新闻自由的例子。

年初发起众筹以资助受去年社会运动影响的港生到台湾就学的杰斯，上周六被警方拘捕，指他涉嫌触犯「以金钱或财物资助他人分裂国家」和「洗黑钱」罪。