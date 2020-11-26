习近平祝贺拜登 分阶段进行

中国国家主席习近平11月25日终于祝贺拜登当选美国总统，迟到的祝贺。其实，北京已经向拜登那边“祝贺”过好几次了，不只是“陈词滥调”。

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习近平为什么选择在11月25日向拜登发出贺电呢？难道是美国总务署11月23日对总统当选人拜登表示，他可以获得展开交接程序所需的相关资源和服务。特朗普总统也在推特上表示，他已“建议”总务署按照启动政府交接所遵循的规则“做需要做的事”，同时告诉他的执政团队采取同样的行动。尽管特朗普仍然不承认败选？

观察人士认为，现在来看，北京未在第一时间如同当年祝贺特朗普当选一样祝贺拜登是有其谋算的。习近平未在第一时间祝贺拜登，并非出于对拜登个人的好恶，比起与他战斗不止且习惯于出冷拳的特朗普，他更有理由去与这位在他尚未上位时就已有过大量私交的美国新领导人重建关系。但习近平在揣测，观望，等待机会。而且，中方知道，现在的拜登与担任副总统时的拜登很不相同，他在本次竞选时曾称习近平为“恶棍”，他表示要对中国强硬。

北京应早已清楚美国的未来领导人是谁，第一时间，习近平与俄罗斯普京不约而同，拒绝立即祝贺，在美国大选结束一周后，中国外交部借例行新闻发布会之际以回答提问的形式发出祝贺：“我们一直在关注美国国内和国际社会对这次美国总统选举的反应，我们尊重美国人民的选择，我们向拜登先生和哈里斯女士表示祝贺，同时我们理解美国大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定。”

尽管不是最高级的，也不是最热情的，但信号百分之百清楚，由此可以看出，中俄领导人在祝贺拜登一事上毫无默契。普京至今隐而不发。

接下来是中国国家副主席王岐山11月16日借彭博创新经济论坛发言之机，向拜登喊话：既有邀请也有要求，他说，中国将更注重内需导向，自力更生实现发展，这是习近平的双循环，王同时说，各国应摈弃零和思维，反对保护主义，这是要求美国新政府放弃特朗普政府自贸易战以来对中国的围堵。

几乎与王岐山同时，基辛格在同一论坛上敦促美中领导人应该建立更好的对话机制，否则将面临可能升级为军事冲突的危机，让全世界陷入一场堪比第一次世界大战的灾难。这位资深外交家的危言耸听，让北京再次看到了希望。

11月24日，外交部前副部长傅莹在纽约时报发表的文章更清晰地表达了中共最高层的中美关系思路，“中美构建竞争-合作关系是可能的”，这正是北京外交界长期以来描述的所谓中美“斗而不破”的关系，在斗而不破中壮大自己。

发表该文的『纽约时报』解释发表该文的理由是：“到目前为止，这篇专栏文章是中国政府关于乔·拜登当选总统的唯一官方声明，超越了通常的陈词滥调，因此我们认为它值得发表。不可否认，美中关系在过去四年中受到了损害。傅莹是在阐述她的政府计划与拜登新政府合作的条件。”

中国政府计划与拜登政府合作的条件？傅莹的观点似乎是王岐山与基辛格的综合，有迎合也有威胁，呼吁中美在抗击新冠疫情方面，在气候变化合作，这其实是拜登团队一直思考的问题。傅莹同时否定特朗普发动贸易战以来对抗北京的一系列举措。傅莹重申中国无意取代美国在世界上的主导地位，这是安慰。最后一句是基辛格式的，“中美这样两个强大的国家若因误判而滑向冲突，那将是历史性悲剧，必然要损害两国的根本利益，让许多企业乃至普通民众付出代价”。傅莹还警告：“美方需要尊重中国人对国家统一的信念，不要在台湾等问题上挑战中方，或是介入南海领土争议。”这是中方的底线吗？

该说的差不多都说了，日子不多了，习近平25日的祝贺反而显得急迫。习近平致电拜登，祝贺他当选美国总统。王岐山致电卡玛拉·哈里斯，祝贺她当选副总统。

习近平重申“推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业。”

关于中国的人权问题，公认拜登政府绝不会放过，在中国发出的所有信号中，都避免使用“人权”几个字。

有分析指北京现在还在静观，北京对拜登新政府抱有期望，至少希望回到从前所谓中美“斗而不破”的局面。拜登一方，准外交班子刚刚出台，老面孔虽多，面孔更老的拜登对此已发出警告：他的政府不会成为“奥巴马第三任任期”，因为世界局势在特朗普时代已发生剧烈变化!