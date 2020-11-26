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新冠疫情

天津疫情：德国猪肘获平反

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上海出现几例与浦东机场有关联的本土新冠确诊病例，11月22-23日，浦东机场一万多职工突遭大规模检测。
上海出现几例与浦东机场有关联的本土新冠确诊病例，11月22-23日，浦东机场一万多职工突遭大规模检测。 REUTERS - STRINGER
作者： 柏林特约记者 丹兰
4 分钟

据《法兰克福汇报》报道，引发天津最近新冠感染的原来并不是德国猪肘，而应是北美猪头。中方现在加强了对可能受到污染的进口产品的预防措施。

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两周前，天津出现新冠病毒新感染，官方怀疑是一位装卸工搬运了外包装带病毒的德国猪肘引发了感染。但天津市疾控中心现在发现，引发天津新感染的并不是德国的猪肘，而是北美的猪头。它们的外包装带有病毒，引发一位装卸工感染。天津市疾控中心副主任张颖在一个新闻发布会上表示，装卸工带着同一双手套，先搬运了猪头，然后搬运了猪肘。《环球时报》总结说：是北美的猪头感染了德国的猪肘。

 

天津新感染刚出现时，中方怀疑从德国进口的猪肘是始作俑者。但德国政府立即作了回应，拒绝中方的怀疑，表示德国猪肘“不太可能引发感染”。

 

中国官方目前的看法是，新冠病毒大流行并不是在武汉开始的，而是可能通过冷冻食品被带到了中国。中国官媒《人民日报》目前就在传播这种看法。中国正在加强对可能受到污染的进口产品的预防措施。

上海浦东机场货运部出现新感染后，官方对浦东机场17000名货运员工进行了检测。这一回，官方发现，病毒又是来自北美。据称，是来自北美的一个集装箱感染了两名装卸工。他们后来被测出新冠病毒阳性。

 

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