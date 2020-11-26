日本新任驻华大使垂秀夫抵达北京 疫情下曲折就任

日本新任驻华大使垂秀夫26日抵达北京。垂秀夫是在全球遭遇新冠疫情困扰的背景下前往北京就任。日本新任大使将按照中国政府要求，在大使官邸度过两周时间的隔离期，之后，向中国外交部递交国书正式履新。

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据日本共同社报道，受疫情影响，从东京到北京的航线尚未恢复，因此垂秀夫乘坐的飞机于昨日在青岛降落，再经由8小时车程，于今天抵达北京。日本政府在现在通航的日本航班中，选择让垂秀夫在距离北京最近的青岛入境。为避免与外界接触，日本新任驻华大使夫妇入境后，乘坐专车前往北京。预计经过两周的隔离后，将于12月10日接触隔离。

现年59岁的垂秀夫，于1985年毕业于京都大学法学部，后进入外务省工作。1986年前往南京大学留学。随后曾派驻台湾、北京和香港。垂秀夫曾出任日本驻香港总领事馆领事、2016至2018年派驻日本台湾交流协会台北事务所，2011年至2013年担任任日本驻中国公使。说得一口流利的中文。在被任命为新任驻华大使之前，垂秀夫担任日本外务省官房长。

9月11日，日本政府内阁会议正式任命垂秀夫为新任驻华大使，接任横井裕。

据共同社报道，垂秀夫在中国广泛的人脉和情报收集能力倍受肯定。他也向使馆人员表达了，首先与当地日本人积极交流的意向。