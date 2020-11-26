看到了多少狰狞面孔 方方不后悔写『武汉日记』

入选英国广播公司年度百大女性的中国作家方方因『武汉日记』引起海内外极大关注，同时也遭遇中国国内极左势力的威胁、辱骂和攻击。但方方周一对BBC 表示，她对此并不后悔。

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英国广播公司日前公布2020年全球“巾帼百名”，『武汉日记』作者方方，香港前众志成员周庭以及演员杨紫琼榜上有名。

身居中国武汉的方方早已是一位名声斐然的作家，武汉疫情爆发时，她记录下武汉封城两个月每天的所见所闻所感，朴实的文笔传递出与同城人共命运的悲情，引发巨大的轰动。中国疫情初步控制后，传出『武汉日记』将在海外多国出版的消息，遂引起极左势力的恶言诽谤，称其向西方反华势力“递刀子”，“叛徒”，“出卖国家”不一而足。

方方在BBC周四公布的访谈中就其『武汉日记』表示，她记录的很客观，也很温和，根本没有打算要去和谁做对，“无非同情了个体，批评了政府，也记下来抗疫的各种措施。当然我也强烈地呼吁追责，如此而已”，方方认为“自己一直在帮助政府，包括提出意见，指出问题，也是一种帮助方式，政府做得好时，我也称赞他们”。但她没有料到的是，其后招来许多造谣构陷，但她并不后悔。

方方表示：“我不过是被封在城里，记录了60天疫情的情况，就引起中国人如此大的撕裂，以及以极左势力为主的人们，对我进行了长达几个月的网络暴力，各种恶意辱骂、造谣构陷都以群体方式进行，这些是我完全没有料到的。由此也可见极左势力在中国之嚣张，之有市场。”

『武汉日记』法文、英文、德文等版本已在海外发行，中文版至今渺无音讯。方方对英国广播公司表示，目前无论是她的新作品还是旧作新版在中国都无法出版，她也无法在中国的纸媒上发表任何文字。

但是，方方虽遭极左势力的诬陷和攻击，仍不时有读者送花，朋友圈流传的方方一则短信写道：“疫情后偶尔出门，总有人向我表达他们的感谢，在他们人生的艰难时刻，有我的日记陪伴和安慰他们。听到这样的话，倍感荣幸。多亏当初记录了60天。不然很多细节都记不得了。”

有一位名叫李毅的学者，据说是以号称“武统台湾”出名的，竟然这两天口出狂言，说武汉疫情造成4000多中国人死亡，和国外比起来，不算什么，等于没死人，零死亡。这件事，方方也在上述短信中有所评论：“今天，看到一个叫李毅的视频。他说起疫情时的哈哈大笑和关于‘零死亡’的欢谈，让我想起一个词：狰狞。这几个月，看到了多少狰狞面孔。”