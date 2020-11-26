第三波新冠疫情袭击韩国 单日确诊破500 三月份以来最高纪录

韩国爆发第三波新冠疫情，2020年11月23日，一只鸽子在首尔空荡荡的购物区行走。

韩国新冠病毒单日确诊数突破500例，韩国当局表示，截至26日凌晨零时，韩国新增583例，这是自从三月份以来，时隔九个月再次出现的单日最高纪录。

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当局表示，自3月6日以来，单日确诊病例从未超过五百。据指出，近一个月来确诊者中近3成为20至39岁的年轻族群。韩国是中国武汉疫情爆发后第一个遭新冠疫情大规模冲击的中国以外的国家。

韩国当局发出警告，韩国目前正在面临第三波新冠疫情冲击，面对首都首尔及周边确诊大增的情况，当局从上周起实施严厉的预防措施。当局表示，新一波疫情有可能比上一波更难应对。

中央社引述韩联社报导，中央灾难安全对策本部第一次长、保健福祉部长朴凌厚今天在中央灾难安全对策本部会议中表示，近一天确诊数突破500例，距离这次大流行在11月8日突破百例以来仅18天。

朴凌厚说明，确诊数大幅增加主因近期来自公寓及三温暖连锁感染桉例突破百例，补习班及军队训练所也在1、2天内出现超过50例。

这位官员也强调，近一个月来20至39岁的年轻族群在确诊者中占比达28%，其中19人恶化为需要使用呼吸器的重症患者，情况非同寻常。

他表示，从这次大流行的速度及规模来看，迫切需要更彻底的社交距离规范。当局今天将与各地方政府盘点各地疫情及病床状况，拟定进一步防疫措施。