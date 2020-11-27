伊朗核专家遭暗杀 以色列被指黑手

11月27日,德黑兰附近,伊朗核武科学家穆赫辛·法赫里扎德乘坐的车辆遭袭击后的情形

负责伊朗核计划的伊朗核武科学家周五在德黑兰附近遭暗杀，他被发现杀死在自己的车中，伊朗外长扎里夫谴责以色列幕后指挥了谋杀。

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伊朗外长扎里夫指伊朗手中掌握了以色列背后操纵谋杀的证据，谴责以色列杀害“一位德高望重的科学家”的行为是“可耻的懦夫行径”。伊朗外长同时呼吁国际社会“搁置可耻的暧昧立场，共同谴责这一恐怖主义行为。”

伊朗国防部稍早确认受害者是伊朗核计划负责人穆赫辛·法赫里扎德。该部表示，法赫里扎德的车辆在德黑兰附近行驶时突遭数人开枪扫射，袭击分子随即遭陪同科学家的安全人员反击。但是法赫里扎德已身受重伤，送到医院后抢救无效身亡。

以色列总理内塔尼亚胡曾形容法赫里扎德为伊朗核武计划之父。法赫里扎德也是国际原子能机构在2015年发表的“伊朗核计划最终评估报告”中唯一指明的核子科学家。

这家联合国机构在这份报告中说，根据其2011年11月获得的情报，伊朗核子发展计划可能正朝向军用方向发展。报告称，伊朗核子计划始于八十年代，2000年以来，这一命名为“希望”的核发展计划在法赫里扎德统一领导下进行。

以色列政府则认为这一2003年被搁置的核开发计划的最终目标就是制造原子弹，并称已获得伊朗这一计划的大部分档案资料。

内塔尼亚胡2018年发表演说时特意表示：“记住这个名字--法赫里扎德”。内塔尼亚胡还补充说，尽管“希望计划”已被搁置，法赫里扎德继续为伊朗国防部工作。

伊朗其他几位著名的核武科学家最近几年分别遭到暗杀，伊朗均指以色列是背后的“黑手”。

伊朗核子科学家遇刺发生在美国当选总统拜登正式就任还有两个月，拜登竞选时表示将改变特朗普的伊朗政策，特朗普于2018年下令退出了他的前任奥巴马在维也纳与相关各方签署的旨在制止伊朗发展核武的『伊核条约』，随后，美国重新恢复了对伊朗的经济制裁。