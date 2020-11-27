国际专家团将进入武汉调查病毒起源  北京开始新一轮甩锅

中国武汉最早爆发了新冠病毒疫情。图为身穿防护服的医务人员2月6日在武汉市指定医院的重症监护病房（ICU）诊治患者。

新冠病毒中国武汉爆发即将一年之际，国际专家终得以前往武汉调查病毒起源，世界卫生组织总干事谭德塞周五对此作了肯定地表示。几乎与此同时，中国官方舆论又在营造病毒在中国爆发，病源可能在外国的舆论。

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中国官方确认新冠疫情12月底在武汉爆发，在澳大利亚、美国等多国要求调查病毒起源下，世卫组织两位专家7月抵达中国，但只在在北京待了三周，迫于中方阻挠，并未前往武汉调查。日前，『纽约时报』从世卫组织及五十多位外交人员获得的内部文件和采访中得知，世卫组织前往中国武汉调查病毒起源的要求，都不同程度遭到中国干扰和拒绝，世卫组织最后不得不屈从于北京。

11月27日，世卫组织举行线上记者会，记者直接询问谭德塞，世卫组织的国际专家是否会前往武汉实地调查病毒源头？谭德塞肯定地回答，国际专家将会进入武汉调查病毒起源。这是自新冠疫情爆发近一年后，国际专家团确认能进入新冠疫情爆发源头武汉实地调查。

谭德塞尚未说明国际专家团前往武汉现场调查的具体日期，另外，国际人士担心，北京在迟至一年才允许国际专家进入武汉调查病源，“任何发现相关迹象的可能性都烟消云散了”。

中国官方对国际专家调查病毒源头一直很不积极，三月份以来，北京当局多次改变说法，先后把病毒来源归咎于意大利、美国等国，中国外交部发言人赵立坚3月份曾指责美军把病毒带到了武汉，结果遭致美国强烈不满，美国总统特朗普警告北京要对病毒全球大流行负责、澳大利亚以及西方国家要求独立专家前往中国调查源头，国际上要求追责的呼声也很强烈，但是中方一直采取拒绝态度。

最近，中国上海、天津等地出现了本土病例，官方开始把疫情源头指向从其他国家进口的冷链食品和包装。意大利国家癌症研究所专家日前发表的怀疑新冠病毒在意大利传播的时间早于武汉爆发的时间的说法也被中国官媒拿去大做文章。

路透社报道说，『人民日报』11月25日在英文版脸书发帖称，专家认为，新冠病毒不是从中国中部的武汉发迹的，而可能是通过进口冷链食品和包装进入中国的。

法国《人道报》27日报道中国政府再次改变有关新冠病毒发源地的说法，“现在中共当局锁定了进口外国冷冻食品，而世卫组织科学家们无法进入武汉对新冠病毒的发源展开广泛的调查”。该报记者Dorian Malovic写道，中国官方一再强调虽然武汉首先爆发新冠疫情，但是新冠病毒是从外国进入。该报指出，对于中国政府来说最重要的就是要告诉中国的民众，新冠病毒来自外国。

但是，根据世界卫生组织，至今没有任何证据能够证明人们可以通过接触冷冻食品或者其包装感染新冠病毒。德国、新西兰等国也拒绝接受北京当局指称其冷冻肉品及包装可能是传播源头的说法。

人民日报旗下的『环球时报』也渲染新冠病毒源自国外，该报11月24日引述中国疾控中心前首席流行病学专家曾光表示，病毒很有可能在武汉发现病毒之前，曾在多个地方共存过。

根据路透社报道，曾广和中国官媒都引用了意大利国家癌症研究所发表的那篇论文来支持他们的说法，那篇论文称，去年10月在意大利国家癌症研究所采取的癌症患者样本中发现了新冠肺炎抗体。

但这些研究在西方招致批评，美国之音引述伦敦大学学院遗传学家弗朗索瓦.巴鲁克斯表示，“在没有对更广泛的现有证据进行必要的审查和考虑的情况下，一些站不住脚的证据支持的主张被广泛的报道”，他说，即使病毒9月份出现在意大利，也不一定意味着它起源于那里。

这位专家还对路透社表示：”一个强有力的证据是，到目前为止，我们所知道的最接近SARS-CoV-2的病毒是在中国的蝙蝠中传播的。随着时间的推移，源头仍有可能在东亚，最有可能是中国，然后传播到世界的其他地方。“

无论如何，国际观察人士指出，中国再也不要阻挠国际专家前往武汉现场调查，只有这样，才能消除怀疑，让真相大白。调查病源，最重要的是有利于预防未来的病毒大流行，对人类的健康至关重要。