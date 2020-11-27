巴西总统儿子抨击华为5G引发中巴外交摩擦互怼

担任巴西国会议员的爱德华多·博尔索纳罗（左）3月陪同父亲对美访问。

巴西总统之子、巴西联邦众议员爱德华多·博尔索纳罗(Eduardo Bolsonaro)日前指责中国通过华为5G搞网络间谍活动继续引发中巴间外交摩擦，在中国驻巴大使对爱德华多的相关表示强烈谴责之后，巴西外交周四致函中国驻巴大使回指中方的批评“无礼冒犯“、“令人反感”，破坏了中国在巴西的形象。

广告 继续浏览后续

就巴西总统之子、联邦众议员爱德华多指责中国利用华为等中国企业搞网络间谍活动的推特发文，中国驻巴西使馆周三强烈回应称，爱德华多等人的言行毫无事实依据，是配合美方滥用国家安全概念抹黑中国形象，打压中国企业。“不仅破坏了中巴友好气氛，也损害了巴西国家形象。”

巴西外交同样以强烈表示回应中方的批评。巴西外长埃内斯托·阿劳霍周四致函中国驻巴西大使说，中方的表述从语气到内容‘冒犯无礼’ ‘令人反感’，损害了中国在巴西舆论中的形象。信函说，中国驻巴西外交官对该问题的处理不具有建设性，造成不必要的摩擦，‘只会让那些不希望中巴友好的人获益’。

爱德华多此后在其推特账户部分转发了巴西外交的这篇致函回应。

巴西计划明年第一季度开始进行5G技术的招标。担任巴西众议员的爱德华多周一在推特发帖称巴西支持美国特朗普政府的“清洁网络”计划，建立“全球安全5G联盟”，以避开中国通过华为5G技术从事网络间谍活动。

巴西政府本月稍早表示支持美国的“清洁网络”提议。该提议旨在建立一个全球数字联盟，将华盛顿认为的、受中国政府操纵的技术排除在外。该表态是巴西在美国国务院经济发展与能源环境副国务卿柯拉克到访期间做出的。

爱德华多在其推特中说，“巴西支持美国的5G计划，远离中国技术。”

中国是巴西最大的贸易伙伴国，中国称爱德华多所说“毫无根据”，是步随“美国极右翼言论”旨在“抹黑”中国、打压中国企业。

爱德华多此前就因言论造成过中巴外交摩擦。同样也是重拾特朗普的用词，他曾发推将新冠病毒称为“中国病毒”，并指中国应对新冠疫情大流行负责。