成都大学党委书记溺亡调查结果公布：其微信反映问题与事实不符

成都市人民政府新闻办公室官方微博11月27日发布了《成都市联合调查组关于毛洪涛事件有关情况调查的通报》（下简称通报）。当地时间10月15日6时许，成都大学原党委书记毛洪涛在微信发布信息后失联。16日6时许，毛洪涛遗体在江安河温江段一河道内被找到。经当地警方现场勘验，初步判断为溺水身亡，排除刑事案件。成都当局随后成立联合工作组调查。

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享年49岁的毛洪涛10月15日在微信朋友圈发布了一条带有“绝笔信”意味的长文后投河溺死。他在文中对成都大学校长王清远提出指控，称王清远“营私舞弊、中饱私囊”，“建立利益集团和独立王国”，“连续挤压三任党委书记”。当天上午，成都市公安局龙泉驿分局十陵派出所接到来自成都大学的报警，称毛洪涛失联。10月16日，毛洪涛的遗体在江安河温江段一河道内被找到。成都官方星期五发表的调查结果通报指，当地政府在10月16日成立由市纪委监委、市委组织部、市委宣传部、市委教育工委、市公安局组成的联合调查组，依法依规就毛洪涛溺亡及其微信朋友圈所发有关内容等情况开展调查。

通报称，“鉴于调查中毛洪涛同志家属、同事和学生反映毛洪涛同志生前身心健康存在异常状况，成都市成立由省市精神卫生机构专家组成的医学专家组，通过溯源毛洪涛同志生前工作、生活和就医用药情况，对其健康状态进行专业医学评估，并组织现场勘查民警、侦查民警、法医及心理咨询专家进行了会商研判，对毛洪涛生前身体状况、心理特点、性格特质、行为表现进行综合分析认为，毛洪涛同志长期以来工作上自我要求高、压力大，出现明显身心疲惫状态，其社会角色、自我预期与心理感受落差较大，缺乏专业医疗帮助和有效疏解，在较长时间内其焦虑情绪日益加重，在认知上逐渐形成一种思维定势，并采取极端行为。”

另就毛洪涛通过微信所发表的指控，通报表示，“成都市联合调查组于10月16日进驻成都大学，坚持以事实为依据，遵循依法依规、实事求是、客观公正原则，针对毛洪涛同志微信朋友圈所发有关内容，逐一调查核实”。通报在列举了相关调查努力后称，“经反复核查，毛洪涛同志微信朋友圈所发内容缺乏事实根据，与调查谈话中成都大学领导班子及师生反映情况和实际感受出入较大”。此外，针对引发舆论广泛关注的，校长王清远被指“连续挤压三任党委书记”的问题，通报称，“在三任党委书记任职期间，组织上未收到过党委书记被王清远同志‘挤压’的反映，在这次调查谈话中也未收到有关情况反映。”

通报披露指，“毛洪涛同志到任成都大学初期，因专业背景、工作经历、性格特质、思路方法与王清远同志有差异，在具体工作上存在过分歧。2019年9月，毛洪涛同志向市委组织部作了反映，市委组织部主要负责同志在调查了解相关情况后对毛洪涛、王清远同志进行了谈话提醒。此后，通过工作磨合，两人总体配合较好，班子运行正常。2020年5月12日，毛洪涛同志到市委组织部汇报工作时主动谈到，‘近段时间与王清远同志协作配合较好’”。另就毛洪涛反映王清远“拉帮结派、排斥异己、独断专行”“建立利益集团和独立王国”“用阴招、泄私愤、拉山头、无底线”的问题，通报称，“查谈话中，谈话对象普遍认为王清远同志属于学者型领导干部，性格很直，有什么不同意见，均直截了当、当面表达，有时比较固执，但没有发现王清远同志‘独断专行’和‘用阴招、泄私愤’的情况，也未发现‘拉帮结派’的现象”。

通报还称，“未发现王清远同志存在违纪违法行为；校师生普遍反映，近年来学校建设管理日益规范，发展目标更加清晰，在学校管理和发展中虽然有需要完善的地方，但不存在毛洪涛同志所指的严重问题；调查谈话中，学校班子成员也普遍谈到，王清远同志带领学校行政班子组织实施党委有关决议，学校落实党委领导下的校长负责制总体正常，毛洪涛同志反映的‘不讲政治、破坏规矩’的问题缺乏事实依据”。

通报最后写道，“毛洪涛同志担任成都大学党委书记期间，对事业充满理想和执着，工作有激情有干劲，勤勉敬业，为成都大学建设发展作出了积极努力和贡献。他的离世，对家庭、学校和组织来说都是不幸和损失，我们感到十分痛惜。经认真核查，尽管毛洪涛同志微信反映的问题与事实不符，但在调查中也发现成都大学还存在学校管理制度机制不够完善、学科建设发展不够均衡、教职员工反映的问题解决不够及时等问题。成都大学要担当担责，认真整改落实。”