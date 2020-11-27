王毅趁美国顾不上拉拢日韩 钓鱼岛方案东京碰壁

中国外交部长王毅趁着美国复杂的权力过渡时期出访美国盟邦日韩，试图强化与地区间两大贸易伙伴关系，消除因领土争议、香港及台湾问题引起的敌意。评论指王毅的韩国行马马虎虎，在日本，钓鱼岛议题，日本叫做尖阁诸岛，让王毅整个行程黯淡无光。日方还毫不犹豫地向中方提出了香港及新疆的人权问题，以及南中国海问题。

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王毅特意选在韩国第三波疫情来袭时到访韩国，旨在凸显中方重视中韩关系，11月26日，在与韩国总统文在寅会晤时谈到习近平访韩，大约要等到疫情平息之后，双方也谈到了地区安全，其中包括朝鲜问题。

法国世界报报道，记者问王毅为何在美国当选总统拜登声明继续强化日韩关系的时候访问韩国，王毅称，“美国又不是地球上唯一的国家”，他还呼吁中韩人民“如同家庭成员”那样友好交流。

但外媒注意到王毅24-25日的东京之行比起首尔之行，就没那么正面。而中方媒体报道 王毅东京之行时有意掩盖了一些重要细节。主要问题出在中方宣示为其领土的钓鱼岛、日方实际控制的尖阁诸岛上。法新社报道说，钓鱼岛话题让王毅此行变得黯淡。在与日本首相菅义伟会晤时，日本首相除对香港问题表示特别关切外，很遗憾地指出自年初以来，中国船舰多次进入“日本领土”。王毅则在声称中国有权维护主权的同时希望钓鱼岛问题不要影响中日关系好不容易取得的进展，应着眼于未来发展双边关系。

另外，王毅与日本外相茂木敏充24日会谈结束后，外界发现双方的官方通报有很大区别。中国官媒报道中方强调双方达成五点重要共识和六项具体成果，而日本外务省官方网站则谈及中方官方文稿中没有涉及的敏感议题，包括钓鱼岛、日本人在华被捕、香港问题、新疆问题、朝鲜半岛局势、南海问题以及中美关系。

在钓鱼岛问题上，日本外相强烈要求中国“采取积极行动”，要求中国渔船停止在这一海域作业；就多名在华日本人被中方以间谍罪名逮捕一事，茂木敏充要求中方“积极应对”；就香港危机，茂木敏充对香港四名立法会议员被取消资格表示担忧，并强调香港应在一国两制前提下保持自由开放的重要性；日本外相对新疆人权状况表示关注，呼吁北京当局对新疆人权状况保持透明性，在南海问题上，日本强调中方在该区域的行动必须遵循国际法和保持克制；就中美关系，茂木敏充要求中方妥善应对中美关系，强调稳定的中美关系符合地区和国际利益。茂木敏充还强调在朝鲜半岛问题上执行联合国朝鲜 决议的重要性，并谈到朝鲜绑架日本人问题，要求中方理解并支持日本早日解决这一问题的行动。

王毅25日访日期间曾分别与加藤胜信和日本首相菅义伟举行会谈。期间，王毅向媒体指出，围绕中日钓鱼岛争议，如果双方相互采取公务船以外船只不进入钓鱼岛周边海域的措施，事态应会得到改善。日本内阁官房长官加藤胜信11月26日则表示，尖阁诸岛是日本固有领土，王毅提出的改善事态的方案根本不能接受

法国世界报引述日本分析人士形容，中日双方会谈“很坦率”，反映出菅义伟决心在维持日中美三角平衡的同时，决意维护“自由和安全的印太地区”的概念，以及由日本、美国、澳大利亚及印度组成的“四国会议”。北京对四国会议抱持敌意，但菅义伟表示四国会议并不特别针对其他国家。