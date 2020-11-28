中国即将实施全面禁止固体废物进口

中国将于2021年一月一日元旦起全面禁止固体废物进口。这是中国在三年前出台的分批分类调整进口固体废物政策的延续。

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中国在2017年发起的环保计划即将进入最后一个阶段。再此政策框架内，中国首先列出了四类24种被禁止进口的固体废物，包括塑料ˎ 汽车零件ˎ 纸张ˎ 纺织物ˎ 以及钢废碎料和木废碎料。

中国海关总署的统计显示，近年来中国进口的固体废物总量大幅下降，由2018年的2263万吨降至2019年的1348万吨。2020年前10个月，中国固体废物申报进口669万吨，同比下降42.7%。

中国曾是固体废物进口大国。中国在其境内处理国外固体废品长达近14年之久。2017年，中国通过名为“国门利剑”的行动，在数月时间里实施限制措施，拒绝了一些包括难以重新利用的废品。从2021年元旦起，中国禁止以任何方式进口固体废物，禁止境外固体废物入境倾倒 ˎ 堆放和处置。

中国生态环境部的有关负责人说，中国未来将全面禁止进口固体废物，生态环境部将不再审批、发放限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证。对于2020年生态环境部已审批发放的限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证，应在证书载明的2020年有效期内使用，逾期将自行失效。

中国拒绝进口垃圾造成冲击。中国关闭废物进口在境外所造成的冲击是多方面的。这不仅造成出口国垃圾成堆，主要是西方国家，也引发废品涌向东南亚国家：马来西亚ˎ 菲律宾或印度尼西亚等。如今这些亚洲国家也开始拒绝成为地球的垃圾桶。