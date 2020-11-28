中国工信部副部长：芯片行业出现盲目投资和烂尾项目

中国工信部副部长王志军11月28日在出席活动时表示，目前芯片制造等行业出现了盲目投资和烂尾项目，前一阶段集成电路制造方面的投资也被爆出造成巨大的损失，需要规划和加强监督。

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王志军当天在参加第二届中国发展规划论坛上说，前些年，在钢铁、水泥、电解铝等领域存在着重复建设和产能过剩，包括光伏等新兴产业也出现过重复建设，目前芯片制造等行业也出现了盲目投资和烂尾项目，前一阶段集成电路制造方面的投资也被爆出造成巨大的损失，需要规划和加强监督。他续指，同时要看到兼并重组是企业整合创新资源和低水平扩张，实现规模化发展和提升竞争力的有效形式。

王志军说，针对我国部分新兴企业规模比较小、同质化严重、缺少全球领先的有竞争力的大型企业等突出问题，建议通过兼并重组的聚变效应来推进战略性新兴产业快速发展。自从电信巨头中兴和华为等企业芯片供应受美国限制以来，中国国内陷入轰轰烈烈的“造芯”运动。据不完全统计，以“芯片”为关键词在企业信息平台“企查查”搜索发现，截至今年10月初，全国的芯片相关企业超过50000家，今年新成立的芯片公司就达12740家。

在这场被称之为全民“造芯”运动中，沦为闹剧的芯片项目不在少数，多个百亿级项目近期陆续被曝坍塌更是令人咋舌。今年半导体行业最轰动事件莫过于武汉弘芯资金链断裂，项目随时有停滞的风险，目前湖北省重大项目中已将武汉弘芯移除。2017年武汉弘芯曾号称投资1280亿元，要建成中国最先进的芯片制造厂之一。消息指，拟投资100亿美元的成都格芯项目已停摆两年半，近日被爆出或被韩国芯片企业接盘，该公司曾称要建立全中国规模最大的12寸晶圆厂。

在陕西西咸新区，原计划投资近400亿元，号称要建设国内首个柔性半导体服务制造基地的陕西坤同半导体，在成立一年多后，于今年年初被曝出拖欠员工薪水。今年6月，半导体界的“明星公司”南京德科玛因资金不足进入破产清算及资产移交程序。2015年成立的南京德科码，计划投资超30亿美元，用于生产电源管理芯片、微机电系统芯片等产品，规模堪比南京台积电。

据了解，对于目前半导体行业烂尾现象，中国国家发改委已出手整治。在10月20日的新闻发布会上，中国国家发改委新闻发言人孟玮表示，针对芯片行业当前出现的乱象，国家发改委下一步将重点做好四方面工作，包括加强规划布局；完善政策体系；建立防范机制；压实各方责任。