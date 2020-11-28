人民日报评马保国爆红：闹剧，该立刻收场了

中国官媒《人民日报》11月28日发表评论文章称，这场以马保国为主题的闹剧，该收场了。真讲武德，马保国就应该从闹剧中抽身而退。对他背后的人来说，尽早收手更是明智选择，否则必定血本无归。现年70岁左右的马保国被誉为“太极大师”，自称“浑元形意太极门掌门人”，因近年来参与比武，网络宣传和他特有的雷人语录而走红。

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文章指，以“浑元形意太极拳掌门人” 自诩的马保国，如今知名度蹿升。他今年5月在观众面前30秒内被击倒3次，他“武术”的“造诣”按说也都摆在眼前了，但最近他失败后的雷人雷语却被热转，俨然要成为顶流“网红”。从霸榜一些平台鬼畜区，到参加商业演出，再到接拍所谓励志电影，马保国已包装出相当的商业价值。从他所谓的招数屡屡成为热梗，到马氏语言在网络热转，有人说这已然是“马保国现象”了。如果就是自己特立独行表演，谁也没必要特意关注，然而当其成为一种“现象”，而且频繁出现在公众视野，那就有必要审视一下这种现象背后到底是什么？

文章续指，马保国的一些言行，实际上就是哗众取宠、招摇撞骗，说到底是一场闹剧。口口声声弘扬传统武术，实际上做的都是伤害传统武术的事。斥责年轻人不讲武德，他本身却毫无正大光明、谨言慎行、尊崇敬畏传统的武德。作者认为，对围绕马保国所发生的一系列闹剧，不是一笑了之那么简单。文章称，如果靠哗众取宠就可以风生水起，靠招摇撞骗就能拓展商业版图，这是什么样的价值取向？马保国背后的人到底想干什么？明眼人都清楚，无非就是商业利益。推波助澜、炒作放大马保国的一些互联网平台为什么？无非是流量至上，背后还是利益。然而，无论平台还是资本，蹭热点、找卖点的前提，都是遵循公序良俗，是正确的价值观，否则就会沦为浅薄而拙劣的商业游戏。

文章表示，人人都有习武的权利，也可以表达自己的观点和想法，可是如果背离武术精神，没完没了在公开场合信口开河，特别是编造经历，这就与江湖骗子无异。而这样的人受追捧，值得我们深思。不少人谈及马保国是揶揄和调侃，说他在舆论场中扮演被群嘲的角色，似乎觉得没什么大不了的。其实这还真不是什么“无伤大雅”，放任“审丑”成为流行，让招摇撞骗大行其道，这本身就是对社会风气的伤害，特别对于尚缺乏判断力的未成年人，这是对价值体系的毒化。

文章强调，这场以马保国为主题的闹剧，该收场了。真讲武德，马保国就应该从闹剧中抽身而退。对他背后的人来说，尽早收手更是明智选择，否则必定血本无归。而对那些热衷流量、推波助澜的互联网平台，如果还有起码的社会责任感，就应马上停止再为这种“丑行”“闹剧”提供传播渠道。同时，我们也呼吁有关部门，对互联网平台落实社会责任情况加强监管。社会各界共同呵护核心价值观，守住底线，别让闹剧再闹下去。