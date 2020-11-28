内蒙古多名官员下台 或与强推汉语教学风波有关

中国内蒙古自治区自今年秋季开学前宣布推行强化汉语教学改革，自治区中小学教学科目，包括历史、政治和语言以普通话授课，将蒙古语从核心课程中移除。该事件在当地引发民众的大规模抗争和国际关注。据悉，包括自治区秘书长、教育厅长等内蒙官员日前被免职，或与强推汉语教学而招致争议有关。

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自治区党委机关报《内蒙古日报》11月27日报导指，内蒙古自治区十三届人大常委会第二十三次会议通过，决定免去：包振玉的自治区人民政府秘书长职务；侯元的自治区教育厅厅长职务；王俊峰的自治区应急管理厅厅长职务；决定任命：牧远为自治区农牧厅厅长。香港亲建制派的《星岛日报》28日报导分析指，原报道未交代3人被免职的原因，其中王俊峰上月卷入煤炭贪腐，“涉嫌严重违纪违法”被查，应与汉语教学事件无关。至于包振玉及侯元被免职，官方没有任命新的接替人选，该报引述观察人士说，相信两人是因推行汉语风波而“遭问责下台”。

值得一提的是，内蒙古自治区党委常委10月23日召开了加强和改进民族工作专题民主生活会，会议双语教学改革中出现的问题，进行了“批评和自我批评”。自治区党委书记、人大常委会主任石泰峰主持会议并作总结讲话。石泰峰在总结中称，这次专题民主生活会是对习近平总书记关于民族工作的重要论述和推广普及国家通用语言文字工作的重要指示精神的一次再对标再对表，是对我区双语教学改革问题的一次再深思再反思，也是对加强和改进内蒙古民族工作的一次再加压再加力。

石泰峰表示，我们要以这次专题民主生活会为契机，切实学习贯彻好党的民族理论和政策，着力研究解决好我区民族工作中的深层次矛盾和问题，不断开创全区民族工作新局面。要拿出自我革命的精神和刀刃向内的勇气，对这次民主生活会查摆出来的各类问题全面起底、集中整改，确保所有问题全部整改到位。他亦强调，要坚定不移推进双语教学改革，使各族群众从小就能掌握国家通用语言文字。值得一提的是，通过随后的相关报导可以发现，自治区内地方政府部门、企业、院校等机构都在近日相继举行了“加强和改进民族工作专题民主生活会”，并由相关负责人主持。

内蒙教育厅今年8月下旬宣布，自9月新学年起，当地以蒙语授课的小学一年级和初中一年级语文课开始使用国家统编“语文”教材；小学一年级的政治课、初中一年级的历史课也将使用统编教材，并改用汉语授课。新政策引起蒙古族居民不满，担忧传统文化和身分将受冲击，通辽市、鄂尔多斯市、呼和浩特市等地发生10年来规模最大的罢课示威行动，有家长说不会送孩子回校。公安机关随后悬赏追缉逾百名参与者，指相关人涉及“寻衅滋事”。

报导指，侯元当时曾在记者会强调，新政策不影响现有的双语教育体系。报导分析，包振玉被免职应与“协调不力”有关。有消息透露，除了侯元、包振玉，相信还会有其他内蒙官员被问责，甚至有省部级官员要为事件负责。