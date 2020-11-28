德国《明镜》周刊：核能将在中国扮演重要角色

德国将于2022年彻底走出核能。中国却逆向而行，不但启动了第一个自己建造的核电站，而且还在建造多个核电站，德国媒体因此多表关注。

广告 继续浏览后续

德国广播电台报道说：根据华龙一号运营者的信息，该核电站每年可以产电100亿千瓦，可减少碳排约800万吨。中国计划到2060年实现碳中和。为达到这一目标，中国正在扩建核能。中国现在有13个核电站正在建造中，为全球第一。

N-TV电视台发现，迄今为止，在中国建造核电站的都是外国公司。但中国自己建造的华龙一号并网发电成功改变了这一状况。中国认为，自己现在站到了先进国家的前排。根据中国能源部门的数据，2019年，核能占比低于5%。但如果北京要实现2060年碳中和，那么，核能的比重肯定会增加。另外，减少对西方技术包括产电技术的依赖，是“中国制造2025”战略的目标之一。

《明镜》周刊看到的是，要达到2060年碳中和，核能将在中国扮演一个重要的角色。另外，北京在大力促进中国本土技术。北京正在建造13个核电站，也是全球无人可以攀比。此举显示，北京站到了国际核能部门的一边。该部门负责人格罗西（Rafael Grossi）不久前曾表示：“没有核能，就不可能进行有效的气候保护。”他在访问德国时曾表示，德国决定2022年走出核能，虽然在政治上是合法的。但就气候保护以及摄氏2度目标而言，这一决定缺乏科学依据。科学事实是，核电站带来的碳排特别低。清洁能源的1/3是核能。对核能持批评态度的气候保护者则批评说，以保护气候的名义扩建核能是昂贵的，而且效率不高。专家指出，为了在本世纪中期达到碳中和，没法这么快就建造足够的新核电站，以取代2050年前该下网的老核电站。核能在全球的地位一直在下滑。根据最后一次的核能全球状况报道，417个还在运作的反应堆中有80个超过了41岁。而目前正在建造的新核电站只有46个。全球电能中，核能占比只有约10%。