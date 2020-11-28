香港特首林郑月娥因美国制裁现金满屋堆 网民质疑中资银行为何不伸出援手

香港特首林郑月娥日前诉苦，因遭美国制裁，失去银行账户，家中“现金成堆” 。但不少网民疑惑，香港中资银行为何不给林郑特首帮忙？

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香港实施国安法之后，包括林郑月娥在内的14名香港和北京派驻香港的高官遭到美国制裁，制裁措施包括禁止入境美国，冻结在美资产以及所有可能涉美的金融资产交易。当时的一位北京派驻香港最高官员的第一反应是，本人既无在美资产，也无需要去美国，担心什么!

林郑月娥接受香港电视HKIBC采访时抱怨美国制裁给她的生活带来不便，因遭美国制裁无法拥有银行账户，因为没有账户，政府支付她的工资也只能用现金，结果她每天用现金买东西，“我有大量现金在家”。她对电视台说，坐在你面前的是一位没有银行账户的香港特别行政区行政长官。

根据港媒报道，特首林郑月娥年薪大约520万港币，月工资40多万港币，属于全世界政治领袖里收入最多的之一。

林郑虽然抱怨家中“现金成堆”，但她补充说，受到美国“不公正制裁”，她感到“非常荣幸”。

法新社报道说，林郑月娥的相关表述在社交网络遭遇猛烈批评，一些网民刊出从自家存钱罐取出的硬币照片，与现金成堆的林郑月娥特首相比。还有网民探讨，林郑是如何把这么多钱运送到家中的？

另有人提出的问题是，国际银行有问题，开不了账户，香港没有中国的银行吗？为什么不能帮助林郑特首提供服务？

根据英国广播公司报道，主导全球80%以上跨境支付全球银行结算系统的SWIFT被认为是一个受美元控制的跨境金融系统，也是美国在全球范围内进行金融制裁的强有力工具。另外，美元在全球贸易中的比重差不多等于欧元、英镑和日元的总和，美元这样的绝对主导地位，也成为美国在全球范围内实施金融制裁的强有力工具。只要美国决心制裁某个国家或机构，可以直接切断该金融机构与美元跨境结算系统CHIPS的连接，使其无法进行与美元相关的交易。

也就是说，美国一旦宣布对某个个人或机构实施制裁，全球几乎所有国际性银行都得当心自己是否与被制裁人士有业务往来。因此，所有大小中资银行不得不防止与被美制裁人士、公司或机构的业务来往导致自己的国际业务受到影响。这大约是为什么没有一家中资银行敢于向香港特首伸出援手的原因。

美国8月7日针对香港《国安法》制裁了11名损害香港自治的中港官员名单，其中包括香港特首林郑月娥，香港律政司司长郑若骅，香港保安局局长李家超，香港警务处处长邓炳强等人。被美国制裁的还有北京派驻香港高官包括港澳办主任夏宝龙，港澳办副主任；前香港中联办主任张晓明，中联办主任駱会宁，中共驻香港国安公署署长郑雁雄。

11月9日，华盛顿又把另外四名香港官员列入黑名单，包括香港警务处负责国家安全的副处长刘赐慧，警务处国家安全处高级警司李桂华；同时被华盛顿制裁的还有李江舟，公安部驻香港中联办警卫联络部长，中央驻香港国安署副署长以及港澳办副主任邓中华。