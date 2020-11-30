中国公安多转行成律师？ 有提公检法一家说法

中国近年出现公安人员转行当律师的风气。学者指，这类律师的优势是他们在司法机关的人脉，可能被指派担任敏感案件当事人的辩护人。由于中国大陆的公安、检察和法院系统关系密切，甚至有“公检法一家”的说法，外界好奇这些律师以往在公安系统建立的人脉，是否有助于他们代理案件？据学者建议，应订立相关回避条款，避免利益冲突。

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据中央社今天报道称，中国现公安转职律师潮，学者倡设条款避利益冲突。该报道引述一名不愿具名、曾担任警察的律师表示，近5年公安辞职考律师的人数有上升趋势，主要是因为警察的工作压力大，收入和工作风险又不对等、晋升机会少等因素。由于中国大陆的公安、检察和法院系统关系密切，甚至有“公检法一家”的说法，外界好奇这些律师以往在公安系统建立的人脉，是否有助于他们代理案件？

有报道引述曾在河北公安机关法制部门工作、现于北京代理金融证券案件的律师李大维表示，律师是立足于证据、事实，独立执业行使辩护权。他说，即便到以往工作的单位办案，相信老同事也不会完全偏向自己的法律意见。

但也有律师持不同意见。曾在湖南担任3年交警的维权律师文东海表示，大陆许多行业都被权贵、官僚控制，“不存在独立执业”，指律师若不靠关系，也很难生存。文东海曾代理“709事件”被捕律师王宇的案件，之后也曾代理多宗人权案件。2018年湖南省司法厅指文东海多次扰乱法庭秩序、干扰诉讼活动正常进行，吊销他的律师执照。文东海说：“律师存在的意义，是维持社会的基本底线，包括律师的发言能维护当事人的基本权利不受侵害，证明社会还能发出声音。”他表示不后悔担任维权律师，未来希望继续提供法律服务。

据张建伟将由警察转职的律师分为“协同”和“抗争”两种类型，指前者可能靠着和公安及司法机关的良好关系，从中获取当局的善意回报，比如指定他们担任敏感案件当事人的律师。但他表示，这些律师可能为维护和公检法的关系，在须坚持立场时，采取更微婉含蓄的方式，而这可能一定程度损害案件当事人的利益。张建伟也说，“抗争”型律师可能为展现正义感，在法庭上的辩护显得剑拔弩张，但这可能令当事人在量刑上遭致不利。

报道指，中国目前有法律规定，检察院和法院人员离任后2年内，不得担任诉讼代理人或辩护人，日后也不能在原任职检察院、法院办理的案件中打官司。

该报道引述张建伟认为，公安转职当律师也应该要有回避条款，避免产生利益冲突。