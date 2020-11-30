中国经济复苏11月统计预计加速

随着产需两端的协同发力与进出口形势的稳步向好，中国11月官方制造业和非制造业PMI双双加快扩张步伐，分别创下逾三年和近八年半高位，据路透社说，显示中国国内企业生产经营活动持续加快，经济恢复态势进一步明确，四季度经济有望在预期中稳定上行。

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据路透社今天报道称，中国11月官方PMI加快扩张，四季度经济恢复态势进一步明确。不过，分析师也指出，短期来看制造业仍处于产需改善，产能周期、库存周期共振的高景气阶段，但需求不足的问题仍存，下一步仍需要六稳”、“六保”等一系列政策的进一步发力，继续增强扩大内需政策的实际效果。

据中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至52.1，创2017年9月以来最高，远高于路透调查预估中值51.5，为连续九个月处于扩张区间。11月综合PMI产出指数为55.7，比上月上升0.4个点。

路透社说，从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点；从企业规模看，大、中、小型企业PMI为53.0、52.0和50.1，分别比上月上升0.4、1.4和0.7个点，均位于临界点之上。

据统计数据，11月新出口订单指数和进口指数为51.5和50.9，分别高于上月0.5和0.1个点，均为年内高点，且连续3个月位于扩张区间，保持逐月回升走势。不过，出口企业中反映受人民币汇率波动影响的企业占比为18.8%，高于上月1.7个百分点，有企业表示，随着近期人民币持续升值，企业利润承压，出口订单有所减少。统计局数据显示，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为62.6%和56.5%，分别高于上月3.8和3.3个百分点，均为年内高点。从行业情况看，受下游行业需求拉动，上游产品价格上涨幅度更为明显。

路透社报道称，11月官方非制造业商务活动指数环比上升0.2个百分点至56.4，创2012年6月以来最高水平，当时是56.7。从行业情况看，铁路运输、航空运输、电信广播电视卫星传输服务、金融等行业商务活动指数位于60以上高位景气区间，业务总量明显增长；房地产、生态保护及环境治理等行业商务活动指数降至临界点以下，景气度有所回落。从价格看，销售价格指数为50.9，高于上月2.0个点，疫情以来首次升至临界点以上，表明服务业市场需求继续回暖。从市场预期看，业务活动预期指数为61.1，连续五个月高于61，表明近期多数服务业企业对行业发展持乐观态度。