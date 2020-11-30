中国迁怒澳葡萄酒 澳大利亚一夜之间另寻买主容易否？

中国对澳大利亚葡萄酒征收反倾销税，长达数月的贸易争端由此升级，当地酒商不得不在疫情期间为数以百万瓶计的葡萄酒寻找其他市场。据澳大利亚官员说，澳大利亚在4月份寻求欧洲领导人的支持，以调查北京方面对新冠病毒的早期反应是否促成了大流行，此举引起中国的愤怒。葡萄酒反倾销税延续了今年的经济施压运动，包括限制进口澳大利亚牛肉、大麦和煤炭。

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据华尔街日报今天报道称，中国征收葡萄酒反倾销税致使中澳贸易争端升级。消息说，澳大利亚表示，中国有关倾销葡萄酒的调查结果“在事实和实质层面都是错误的”。

中国商务部表示，中国决定自11月28日起，对澳大利亚进口相关葡萄酒以保证金的形式实施临时反倾销措施，各公司保证金比率为107.1%-212.1%不等。此前中国在8月份开始了一项调查，结论是澳大利亚出口商向中国市场倾销廉价葡萄酒，伤害了国内的葡萄酒行业。澳大利亚政府拒绝接受初步调查结果。

澳大利亚贸易部长伯明翰(Simon Birmingham)表示，认为澳大利亚为了能够在国际市场上以低于成本的价格销售而补贴其葡萄酒行业的想法是错误的，他称上述调查结果“在事实和实质层面都是错误的”。伯明翰说，葡萄酒反倾销税延续了今年的经济施压运动，包括限制进口澳大利亚牛肉、大麦和煤炭。澳大利亚在4月份寻求欧洲领导人的支持，以调查北京方面对新冠病毒的早期反应是否促成了大流行，此举引起中国的愤怒。

据路透社今天报道说，全球最大的葡萄酒上市公司--澳洲富邑葡萄酒集团(TWE)周一表示，将把数十万箱原本要运往中国的葡萄酒改运往其他国家，以避免缴纳高额关税。此举打击该公司股价重挫，因为其承认在中国这个最大市场的前景不明。

在中国商务部公告称将对该公司葡萄酒产品收取169.3%的保证金，作为临时反倾销措施之后，TWE表示将把奔富(Penfolds)葡萄酒改为面向美国、欧洲、亚洲其他地区和国内市场销售。

这一举动标志着这家面向中国的澳洲消费品出口明星企业，将不得不在一夜之间重新制定策略，因为中澳两国已签订五年的中澳自由贸易协定让位于紧绷的外交关系。两国自贸协议取消了葡萄酒关税。Ford补充说，部分将改销的葡萄酒已经位于上海的港口。该公司补充称，其高端奔富酒中有四分之一将受到改销影响，占其中国业务获利的三分之一左右。富邑葡萄酒集团股价周一早盘下跌12%，而澳洲股市小幅下跌。自从中国8月宣布反倾销调查以来，该公司股价下跌了三分之一。

澳大利亚政府称，可能在世界贸易组织(WTO)就中国的关税提起上诉。澳洲贸易部长伯明翰(Simon Birmingham)预计，在该问题解决前，“澳洲葡萄酒生产商将经历可怕的艰难时期”。

中国日报周末的社论称，关税“不应被错误解读为贸易战信号”，澳洲需要采取更多行动来修复与中国的关系。

路透社引述Ford在一份声明中称，富邑葡萄酒集团将配合中国的调查，但“我们呼吁政府展现强有力的领导力，来寻找前进的道路”。