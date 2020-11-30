中共政治局会议罕喊聚焦备战打仗

中共政治局今天审议军队政治工作、统战工作、党员权利保障等条例，重申“党的领导”，要求聚焦聚力备战打仗；调动一切可以调动的积极因素；引导党员与一切可能动摇党根基的行为斗争。

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据中央社今天引据中国官方媒体报道，中共政治局会议指聚焦备战打仗调动一切积极因素。该报道引据官媒新华社发布的通稿，中共中央政治局11月30日召开会议，由中共总书记习近平主持，共审议“军队政治工作条例”、“中国共产党统一战线工作条例”、“中国共产党党员权利保障条例”等3项条例。不过，具体条文内容并未公布。

据会议要求，全面深入贯彻军委主席负责制，坚持用“习近平强军思想”铸魂育人；加强党对统战工作的集中统一领导，形成全党做统战工作的局面；并要持续纯正政治生态，坚持全面从严治党、从严治军，坚决纠治形式主义、官僚主义等。会议指出，要加强党中央、中央军委集中统一领导，压实各级党组织领导政治工作的责任，确保各项政治工作有效落实，开创军队政治工作新局面；“聚焦聚力备战打仗，将政治工作贯穿到战斗力建设各环节”等。

会议也提到，各级党委（党组）要充分认识做好新时代统战工作的重要性，“加强对本地区本部门统战工作的谋划部署，真正把统一战线发展好，把统战工作开展好，团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素，推动爱国统一战线事业不断巩固发展”等。会议并要求引导党员开展“民主监督”，“旗帜鲜明同不正之风和腐败现像作斗争，同一切可能动摇党的根基、阻碍党的事业的行为作斗争，营造风清气正的政治生态”等。

中央社说，新华社通稿文末并加注“会议还研究了其他事项”。