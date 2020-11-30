日媒指日45校与中国军校协议合作

与中国人民解放军有关、开展军事相关技术研究的中国7所大学与日本总计45所国公私立大学缔结了学术及学生交流协议。其中9所大学有共同研究业绩。由于推进把民间研究用于武器开发的“军民融合”的中国窃取知识产权被视为问题，有人担心日本的研究一线成果外流。在这种情况下，回答称有可能调整相关协议的大学有16所，超过三成。重视学术国际化的大学不得不进行艰难应对的实际情况凸显出来。

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据共同社消息说，日本45校与中国军事相关大学签有协议。消息说，中国的7所大学包括北京航空航天大学及西北工业大学等，由统管国防产业的中国工业和信息化部管理，被称作“国防七子”。据称这些大学还参与人民解放军的装备开发，其中3校有可能把技术转用于大规模杀伤性武器开发，被列为需要技术出口许可的日本经济产业省“外国用户名单”。4校被美国列入禁止出口对象。澳大利亚战略政策研究所认为，与国防七校合作研究的风险“非常高”。

共同社说，记者采访了日本文部科学省最新的2017年度调查等中显示签有协议的国内51所大学，其中49校作出了回答。除了已经结束协议的6所大学之外，表示今后有可能调整协议的16校中，芝浦工业大学说明称“获悉（中方大学）被列为外国用户名单，正在等待协议期限结束”。也有大学回答称将调整多个协议中的一部分，或仅限学生交流将保持下去。

有共同研究业绩的9校中，千叶工业大学回答称“已停止”。北海道大学就纳米技术领域、大阪大学就原子核研究表示，在彻底进行管理的基础上实施共同研究。京都大学等7校截至28日未就是否存在共同研究作出回答。

据共同社指，文部省关于与中国国防七校的交流说明称“并未特别提醒注意”。经济产业省认为与成为美国限制对象的大学开展共同研究“有可能造成阻碍”，但现状是出口管理的方式由大学来作出判断。