有警告称中国报复澳大利亚刚刚开始 澳酒商拒不降价

中国为了报复澳大利亚，日前宣布对澳洲红酒加征107%至212%不等的关税，理由是本土葡萄酒市场受到澳产葡萄酒倾销蒙受损失，这让坎培拉当局准备告上世贸组织（WTO）。对中澳陷入贸易争端，剑桥大学王后学院院长、安联（Allianz）首席经济学家埃里安（Mohamed A. El-Erian）表示，中国的红酒关税可能只是开始，恐怕不单单只是澳中关系恶化的问题，未来要在中美间采“三角关系”的国家，付出代价将会越来越多。另有消息说，澳大利亚最大的葡萄酒企业富邑葡萄酒集团（TWE），对其葡萄酒将被征收169.3%的关税感到极度失望，但坚持不降价，而澳洲政府也表示将对中国此项裁定抗争到底。

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据联合新闻网今天报道称，中国报复澳洲只是开始，英学者指中美“三角关系”国家恐付出代价。消息说，澳大利亚自禁止华为参与该国的5G建设、疾呼调查新冠病毒（COVID-19）起源，以及新疆维吾尔议题、港版《国案法》等，中国早就表达不满，外界质疑中国恐以经济要胁澳洲就范。

据埃里安在《彭博》撰文指出，中国对澳洲红酒祭出报复性关税可能只是开始，此事件意味着多年来国际上采行的“三角关系”政策将面临越来越多困难，包括澳洲在内，加拿大、新加坡等国皆致力于维系这样的三角关系，也就是与美国建立军事关系，同时与中国建立经济关系，但是这种格局近年来已出现变化。

埃里安认为，中国越来越追求与他国的“关系”，从一带一路到疫苗、口罩外交等都是显例，而美国则是渐渐认定中国对国安造成威胁，在这样的背景下，川普绕过多边关系直接拿中国“开刀”，于是中国也跟着效法，挥舞“关税大棒”向与美国有特殊关系的国家“开刀”。据埃里安表示，在此情况下，任何企图在中美间采“三角关系”的国家，都可能受到波及而出现类似澳洲红酒关税事件，尤其是即将就任美国总统的拜登，对于“中国是美国威胁”这件事，目前几乎看不出来会有不同的看法，这代表未来要在中美间采“三角关系”的国家，付出代价将会越来越多，这对于饱受疫情冲击的经济而言，自然不是个好消息。

据联合新闻网消息说，中国商务部27日表示，自28日起将对澳洲葡萄酒进口商加收107.1％至212.1％不等的高额保证金，形同变相课重税。其中，澳洲最大的葡萄酒企业富邑葡萄酒集团（TWE），对其葡萄酒将被征收169.3%的关税感到极度失望，但坚持不降价，而澳洲政府也表示将对中国此项裁定抗争到底。

该报道称，面对此项政策，据《雪梨晨锋报》报导，中国市场占总收益30％的富邑葡萄酒集团，周一（30日）早盘股价重挫9％。其总裁福特（Tim Ford）表示对于突增的关税相当失望，将对其它出口市场多加关注，同时也会持续向中国出口葡萄酒，且不会因而降价。根据澳洲葡萄酒管理局的数据显示，中国是目前澳洲葡萄酒最大的出口国，光是2020年前九个月就占出口总额39%。澳洲贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）也表示，此举完全违反“中澳自由贸易协定”，将会就此求助于世界贸易组织。