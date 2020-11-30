浙农林大一女学生日记曝料援交传艾滋病危险引校园紧张

浙江农林大学一名夏姓女学生多次援交赚钱，长期在社交平台发布相关日记，近日透露私处染病发炎，传令校内多名男学生到医院检测爱滋病。校方周日（29日）证实夏女为就读该校一年级，目前在杭州一间精神病院接受治疗，将严肃处理。该校并说历来重视学生思政教育。

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据东网今天报道称，女大学生写援交日记内容露骨，传患爱滋同校男生急检测。消息说，事主长期发布援交日记。涉事女生正修读中药学，11月4日在社交平台发文表示患上菌道炎，令同校关注者散布消息，并曝光其日记内容，写下援交对象包括学校足球队队长、富有班长、校外人士等。当中曾及与足球队长在教学大楼顶楼发生关系。引起网民猛烈抨击，要求校方褫夺其学籍。

夏女疑似随后在另一社交平台匿名发文，称长期受抑郁症折磨，目前停学接受治疗，并没有感染爱滋病，同时驳斥网民“你靠勤工俭学，我靠卖淫，也没犯多大错。”

据该报道说，校方周日回应称高度重视事件，历来重视学生思政教育；已成立工作组，正在调查相关情况，对违反校纪校规行为，一经查实，严肃处理。目前，夏女上述贴文已全部被删除。