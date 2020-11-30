特朗普加大制裁中国企业 中芯国际和中海油等新进黑名单

路透社今天引据一份文件以及消息人士透露，美国总统特朗普将把中芯国际0981.HK和中国海油加入据称与中国军方有关联公司的制裁黑名单中，限制他们获得美国的投资。这使当选总统拜登上任前夕美中紧张关系升级。中国外交部发言人华春莹今天在例行发布会上表示，希望美方不要为中美之间的正常交流合作设置障碍和壁垒。

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据路透社今天报道称，特朗普将把中芯国际和中海油加入国防部黑名单。路透社本月稍早说美国国防部准备认定另外四家中资公司为中国军方拥有或控制的公司，使受影响的中国企业数量增至35家。特朗普总统最近发布的一项行政令，将禁止美国投资者购买黑名单中企业发行的证券。暂不清楚新的名单何时在美国联邦政府官报(Federal Register)中公布。但据这份文件和三位消息人士，除了中芯国际和中国海洋石油外，该名单还包括China Construction Technology Co、中国国际工程咨询有限公司。

据中芯国际表示，继续“与美国政府进行建设性和公开的接触”，其产品和服务仅用于民用和商业用途。“本公司与中国军方没有关系，也不为任何军事最终用户或最终用途制造产品。”中芯国际的股价周一收低2.7%。中国海油旗下的上市企业--中国海洋石油有限公司0883.HK称，经向其控股股东--中国海洋石油集团有限公司(中国海油)查询，对方尚未收到有关通知或决定，可能会被美国政府机构加入涉嫌与中国军方有联系的企业黑名单。

中国外交部发言人华春莹在例行发布会上表示，希望美方不要为中美之间的正常交流合作设置障碍和壁垒。

据该报道，美国国防部、中国驻美国大使馆未立即回复置评要求。

路透社说，严重依赖美国供应商提供的设备的中芯国际早已成为华盛顿瞄准的目标。9月美国商务部该公司实施出口限制，之前认定供应给该公司的设备可能被用于军事目的，这是“不可接受的风险”。

最新举措以及其它类似政策被看作是寻求强化即将离任的特朗普总统对中国的强硬立场，并在国会两党对中国敌对氛围下，把即将上任的民主党总统拜登置于对中国的强硬立场中。拜登团队未予置评。

美国认为，中国努力支持企业将新兴民用科技用于军事用途。该名单也是美国针对中国这种做法所采取的广泛举措的一部分。

据路透社上周说，特朗普政府正接近宣布89家中国航天及其他领域的企业与军方有关系，将限制他们采购美国一系列产品及技术。这份“中共军方企业”名单是根据1999年的法律编制。这项法律要求五角大楼编制一份由中国军方“拥有或控制”的企业名单。今年稍早，海康威视、中国电信和中国移动被加入这份名单。

据路透社说，，本月白宫发布行政令，从2021年11月起禁止美国投资者购买黑名单中企业发行的证券，寻求增强该名单的效力。不过再加上其他措施，这加深了中美之间的裂痕。此前围绕新冠疫情和香港问题，中美之间已生罅隙。国会和政府寻求进一步阻止不遵守与美企同等规定的中国企业进入美国市场，即使这意味着华尔街将因此受苦。