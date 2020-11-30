诗人老木猝死 网传与胡春华同学

诗人老木（原名刘卫国）本月26日在江西萍乡乡下猝死，终年57岁。老木毕业于北京大学中文系，是上世纪80年代朦胧派诗人，主编《新诗潮诗集》，对诗坛影响深远。老木积极参加八九民运，六四镇压后，流亡法国26年，一度因精神病流落街头，5年前由家人接回中国。据苹果日报今天报道称，老木在北大时期，曾与现任国家副总理胡春华当过同学，并一同出版校园刊物。

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据苹果日报今天报道说，胡春华同学，诗人老木猝死，六四后流亡法国26年。该报道说，香港《星岛日报》引述萍乡文化名流敖桂明撰文指，疫情发生期间，老木罹患肺癌末期，26日晚上不慎跌倒，戳破肝部肿瘤；老木一生未娶，身边无人，跌倒后无法得到及时救治，待翌日早上发现之时早已气绝。

老木死讯传出后，海外民运人士廖亦武、王丹等人在社交媒体表达哀悼。

王丹、吾尔开希、周锋锁、王军涛、胡平等八九民运人士联合衰悼，发文写道“老木在青年时代以诗人的浪漫激情和对于民主自由的向往，在文学和政治上，都为改变中国作出了巨大的努力，他是中国八十年代理想主义的承担者。作为曾经与他一起奋斗过的他的朋友兼战友，我们将以我们的坚持，延续老木的理想，作为对他的告慰。我们也希望世人能记住老木，记住他曾经为我们的民族和时代所做的事情。”

老木突然逝世消息在微信群组传发，包括纪念文字，均没有遭删除。