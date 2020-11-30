赵立坚推特发图澳军血刃架阿富汗儿童 莫里森怒谴要求道歉

澳大利亚总理莫里森周一（11月30日）对中国外交部发言人赵立坚在推特发布的一张澳军士兵持刀架在阿富汗儿童脖子上的图画表示愤怒谴责，并要求北京正式道歉。

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这张赵立坚周一在其推特官方账户发布的图画，画面是一名推文说，“震惊于澳大利亚士兵杀害阿富汗平民和囚犯。 我们强烈谴责此类行为，并要求追究其责任。”

法新社报道指，赵立坚的这一推文，指涉的是几天前澳洲一份揭发驻阿富汗澳军2005年至2016年期间非法杀害平民及俘虏的报告。

莫里森表示，这条发布在中国外交官方推特账号的图片对澳军的丑化和侮辱“令人作呕”，呼吁推特平台将之删除。他在记者简报会上说，”这十分令人震惊，没有任何借口可以合理化这种行径。中国政府应为这则贴文感到十分羞耻。”

中澳关系近几个月持续恶化，作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国近期对澳实施了多项贸易报复措施，涉及牛肉、大麦、木材 及葡萄酒等贸易，同时在官媒不断加大抨击堪培拉；澳大利亚则排除了中国电信巨头华为参与其5G网络建设，呼吁对新冠病毒起源展开独立调查。

法新社的报道指，赵立坚的这一推文是中国政府对外采取主动好斗新外交的最新体现。尽管推特仍然在中国被禁，但自去年以来，中国多个外交官先后注册推特帐户，不时在上发布激进或有争议性的推文，维护本国立场。