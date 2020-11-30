超美 中国或成为全球最大零售市场

据中国发改委官员声称，2019年中国社会消费品零售总额首次突破人民币40兆元，相比2015年成长42%以上，即将超过美国，成为全球最大的消费品零售市场。中国还拥有最多的中等收入群体、最大的制造业增加值、最多的网民数量和最多的（世界）500强企业数量。

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据中央社引述中国官方消息报道，中国发改委官员29日声称，中国即将超过美国，成为全球最大的消费品零售市场。174兆元），相比2015年成长42%以上，即将超过美国，成为全球最大的消费品零售市场。据中国新闻网消息，中国国家发展和改革委员会副主任连维良昨天29日在第18届中国改革论坛上致词时作以上表示。

据该消息，在同一论坛上，中国国务院发展研究中心前副主任王一鸣也表示，2019年中国社会消费品零售总额近6兆美元，与美国零售业体量规模仅相差2000亿美元左右，“今年中国很大概率将超过美国成为全球最大的零售市场”。据连维良表示，近年来，中国市场体系建设取得巨大成就，国内市场不断发展壮大，市场规模高速增长，市场消费快速升级，市场秩序持续改善，中国即将成为全球最大的消费品零售市场。他并强调，中国还拥有最多的中等收入群体、最大的制造业增加值、最多的网民数量和最多的（世界）500强企业数量。

尽管官方发布的新闻稿强调中国即将成为全球最大消费零售市场，但据新浪财经报导，王一鸣今天在论坛中坦言，中国今年消费要转为正成长，现在看来可能难度非常大，因为前10个月还是负的5.9%。他表示，今年以来，中国防控疫情和经济恢复都走在世界前列，但恢复还是很不平衡的，消费相对于投资和出口，需求端相对于供给端的恢复是相对停滞落后。

据中央社说，王一鸣分析消费恢复滞后的主因包括：疫情抑制了消费倾向和消费预期；低收入群体消费下降更为明显；消费恢复滞后可能与居民的负债水平上升，对消费的挤出效应有关联性；收入分配差距扩大影响消费，以及宏观政策更加偏向于激励供给，财政和货币政策对企业恢复支持力度很大，但是消费恢复相对是偏弱。