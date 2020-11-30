香港特首林郑家中堆现金称没有银行账户 有指中外银行均怕因她受制裁

香港特区行政长官林郑月娥表示，香港实施国安法后她遭到美国制裁，无法使用银行账户，在家堆放了大量现金。据林郑月娥接受香港媒体采访时说，我每天用现金，买各种东西，”她表示，“我有大量现金在家，因为政府支薪给我是用现金，我没有银行户口。”林郑月娥的发言可以理解为，不仅是外国银行，连中国银行也担心受到制裁，因此不接受林郑月娥的存款。

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据路透社报道称，香港特首遭美国制裁后只能使用现金，家中堆放大量钞票。6月30日北京绕过香港的立法机构实施了国家安全法，遭到了一些国家的政府、商业团体和人权组织的批评。香港和北京当局称，在香港的反政府示威持续一年多之后，该法的实施是恢复稳定所必须的。今年8月，美国对林郑月娥等一些中港高官实施制裁，因美国认为他们在限制香港政治自由方面发挥了作用。

据林郑月娥接受香港国际财经台(HKIBC)访问时表示，“坐在你面前的香港特首，没有银行提供服务给她，”林郑月娥接受香港国际财经台(HKIBC)访问时表示，“我每天用现金，买各种东西，”她表示，“我有大量现金在家，因为政府支薪给我是用现金，我没有银行户口。”林郑月娥还说，“我并不想...阻止人们担任公职，因为在这种情况下被美国政府无理制裁是非常光荣的，”林郑月娥称。

路透社引据香港本地媒体消息，林郑月娥年薪为521万港元(672,232美元)，成为全球薪资最高的公共官员之一。

据朝鲜日报今天报道，被列为美国制裁对象的香港行政长官林郑月娥因无法使用银行服务，表示“家里存放着大量现金”。

据该报道，林郑月娥不能使用银行服务，是因为被美国财政部和国务院列为制裁对象。中国制定了监视、处罚香港反大陆活动的《香港国家保安法》，香港政府从今年6月30日开始施行该法律后，美国政府以林郑月娥压迫香港的自治和自由为由，于8月初冻结了她在美国国内的资产，并禁止林郑月娥入境。

根据今年7月美国国会制定的《香港自治法》，美国政府可以对侵犯香港自治权的人和进行“相当交易”的外国金融机构，禁止美国金融机构提供贷款、禁止外汇交易等。林郑月娥的发言可以理解为，不仅是外国银行，连中国银行也担心受到制裁，因此不接受林郑月娥的存款。林郑月娥在今年8月接受中国官媒CGTN采访时，就关于美国制裁带来的影响的提问表示：“在信用卡使用方面存在一些问题。”