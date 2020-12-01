上海记者开查核事实网站 专查外国假新闻

中国记者魏星创办事实查核计划“有据”，调查网上流传的国际假新闻。他指出，这些讯息影响中国民众的价值观和世界观，决定他们能否以开阔的心胸，理性地看待这个世界。据报道，魏星是英文新闻网站“第六声”（Six Tone）的创办人之一，“第六声”和陆媒“澎湃新闻”同属上海报业集团。

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据中央社今天报道称，中国记者架事实查核网站：有感国际假新闻充斥。

近年许多国家都出现事实查核（Fact Check）计划，以调查在网上大量流窜的假新闻。南华早报说，上海的记者魏星，也成立了专门调查国际新闻的事实查核网站“有据”（China Fact Check）。该报指，由于中国封锁了许多国际主流媒体的网站，让一些英文能力有限的网友，难以直接接收到国际资讯。这其中也不乏接受过高等教育的群体。魏星提到，中国的社交平台上充斥许多转载的英文报导，但他们往往被翻译成夸张、不准确的文字。

据该报道，“有据”不处理国内新闻，主要调查的是和中国有关的国际假新闻。魏星说：“这影响到中国普罗百姓的价值观和世界观，他们或许会傲慢地看着世界衰弱；又或者能开阔心胸，对这个世界有理性的看法。”

消息指，过去中国媒体对非政治议题有过零星的事实查核；但较少有针对国际新闻的计画。而魏星也发现，中国多数的假新闻是“亲特朗普（Donald Trump）”的，其中包括选举作票，和“黑人的命也是命”（BLM）议题，甚至还有支持美国民主党的亿万富翁索罗斯（George Soros）被捕的谣言。有些假新闻直接摘录自知名的阴谋论网站，有些则是将讽刺网站上的资讯，报导成事实。

除此之外，魏星也发现，有些中国的部落格写手会编纂假故事。他说，散布美国的假讯息能增加这些部落格的流量，而且代价也小于散布和中国有关的假讯息。和许多事实查核网站一样，“有据”也会清楚列出反驳假新闻的各项证据与出处。他们也尽可能采用政府文件或科学报告，作为考证的第三方讯息。

不过该报指，创立于2月的“有据”，目前的流量远远不及社交媒体上大量的假讯息。另外，这个计划的运作完全仰赖志工，唯一的成本是140美元（约新台币3990元）的云端空间年费，也由魏星自己吸收。消息指，目前有10多名新闻工作者参与“有据”，他们也和上海3间大学的新闻学院合作，吸引数十名学生加入。据魏星说：“如果事实查核的目的是要提高每个人查证的能力，那最好是从年轻人开始。”