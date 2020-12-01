上海、北京地铁乘车二维码实现互联互通

中国最大两座城市北京和上海，12月1日起地铁二维码实现互通，北京地铁的官方APP是亿通行；上海地铁的官方APP是Metro大都会，今后使用亿通行可搭乘上海地铁，使用Metro大都会可搭乘北京地铁。

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界面新闻报导，京沪两地社会经济交流紧密，跨城市出行需求巨大，两地的地铁里程和客流量，均位列全中国第一和第二位，二维码互通将方便两地市民的跨城交通。

北京、上海两地地铁乘车二维码互联互通，遵循乘车优惠当地语系化原则，乘客使用亿通行乘坐上海地铁不享受上海当地优惠，同样用Metro大都会乘坐北京地铁也不享受北京的优惠。

这一规则是为了保证本地使用者对于本地APP的忠诚度，避免APP异地运营吸引用户。

二维码乘车给当地市民带来方便，但对于异地乘客而言，每到访一个城市都要下载当地地铁APP，完成注册开通的繁琐流程，尽管微信和支付宝平台也提供了扫码服务，但仅支持有限数量的城市地铁。

目前已有20多个城市加入了不同的互通平台，占到全中国地铁城市的一半多，长三角地区已经初步实现了区域内互通，地铁第三城广州和地铁第四城深圳，除了接入了支付宝或微信外，未接入任何官方的互通平台。

华南地区没有实现互通，主因是想建立自己的互通平台，同样作为一线城市，广州和深圳不甘心成为北京和上海主导平台的附属，也不愿加入中国城轨协会搭建的城轨易行平台，希望自己掌握话语权。

广州地铁希望牵头搭建大湾区统一的地铁票务平台，但显然该专案的难度极大，作为经济和人口同样体量的深圳不会轻易同意，东莞则处于观望态度。

上海轨道交通信息管理中心主任金涛，把现在的格局比作四大联盟分立，北京是华北盟主，上海是华东盟主，广州、深圳是华南盟主，成都、重庆是西南盟主，各盟主先带头完成区域内的互联互通，届时盟主之间再互相结盟，实现全中国互通，“如果北上广深实现了互通，其他城市也就没有太多谈判空间了，相当于形成了全大陆统一标准。”

金涛指出，京沪地铁二维码互通后，上海地铁下一步的计划是与成渝地区实现互通，广深地区互通也在计划中，但推进难度相对大一些。

亿通行副总经理高伟则表示，全中国互联互通主要看几个大城市在区域里的动作，预计区域互通会在今明两年完成，一旦区域实现互联互通并形成一定规模，全中国互联互通呼声就会很高，预计在两到三年之后可以实现。

支付公司也在积极接入更多城市的地铁，根据统计，截至2020年9月，微信支持10个城市扫码乘地铁、支付宝支持13个、云闪付支持10个。

不过支付宝和微信至今未进入北京和上海，亿通行和Metro大都会仍是两地的发展重点，并希望借此打造全中国互通平台。