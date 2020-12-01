世界艾滋病日 世卫罕见警告中国老年人是染病最高族群 10年增500%！

世界卫生组织（WHO）今天藉“世界爱滋病日”发布数字指出，60岁以上老人是中国爱滋病感染者中，年增率最高的族群，2019年就新增3.7万例。其中男性较2010年新增数大增500%。

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据中央社今天引述报道称，世卫组织指老年人是中国爱滋病患年增率最高族群。据世卫组织微信公众号“世界卫生组织”今天以中文发布爱滋病在中国的相关讯息，提到上述内容。其中并提到，这些感染爱滋病的60岁以上中国男性中，有60%自承透过商业性性行为感染。据世卫组织在这项资讯中指出，中国2019年新诊断报告的60岁及以上爱滋病感染者达3.7万例，换算每天报告超过100例。而同年中国新报告的爱滋病感染总人数为15万例，比重接近25%。

这项资讯提到，在中国这3.7万例感染爱滋病的60岁以上患者中，男性为2.87万例，因此男女性比例为77%比23%。而这2.87万例60岁以上男性感染者人数，又较2010年增加500%。

据世卫组织数字还显示，在这些60岁以上的爱滋病感染者中，有60%自承透过商业性性行为感染；30%则自承非商业性性行为，包括艳遇、一夜情等途径感染。

世卫组织表示，截至2019年底，中国报告的爱滋病感染者总存活人数为96万例；而在2019年内报告死亡的爱滋病感染者则为3.45万例。

中央社引据世卫组织在这项资讯中指出，目前在中国，男女和男男之间的无保护性行为，是爱滋病最主要的传播途径。