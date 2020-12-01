中国全力口诛笔伐澳大利亚

中国与澳洲关系陷紧张，北京从言词攻讦到发图批判，乃至于贸易卡关，据中央社今天说，“战狼”指数不断升级。尽管澳洲强烈不满，中方攻势继续升级，今天更由人民日报担纲，直指澳方“虚伪”。

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据中央社今天报道称，中国战狼指数升级，一线党媒人民日报发文批澳大利亚。这篇以“无理指责，十足虚伪”为题、署名“钟声”的文章，明显是代表中共官方，针对中国外交部发言人赵立坚在推特张贴的“澳军持刀胁迫阿富汗儿童”的绘图，遭澳洲总理莫里森（Scott Morrison）及朝野指责而来。文章引述中国网友说法声称，此图是对澳军在阿富汗行径的“准确描述”。

据该报道，中澳关系急转直下，近者可追溯到2019年12月，澳洲政府宣布高阶情报专案小组，以阻止中国渗透；进入今年，澳洲积极主张对2019冠状病毒疾病展开独立调查，引发中国强烈不满；于是，中国开始对澳洲的肉品、原木、酒类等产品采取名目各异的卡关，更驱逐澳洲驻中国记者出境，双方不满逐步升级。

而澳洲军队先前在阿富汗涉嫌虐杀平民的消息，更给了中国官方强力反击的借口。除外交部发言人数度公开奚落澳方外，诸如环球时报、观察者网等外围官媒更强力报导澳洲国内的批评声浪，并自撰或邀发评论予以抨击。赵立坚30日上午在自己的推特帐号上，贴出一张“澳军持刀胁迫阿富汗儿童”的绘图，并指“澳军杀害阿富汗平民和俘虏情事令人震惊。我们强烈谴责这种行径，并要求对他们究责”，当即引起澳洲朝野强烈不满。澳洲总理莫里森更要求中国道歉，并撤下这张伪图。然而中方并未照办，中国外交部另一名发言人华春莹当天在例行记者会上为赵立坚强力辩驳；而环球时报总编辑胡锡进则在推特上加入战团，声称赵立坚的图是中国画家创作的“相当流行的漫画”。

据该报道说，今天稍早，中方先由外围的环球时报发表评论，除指澳方要中方道歉是“无耻”外，还反指澳洲“现在拥有一个粗鲁、狂妄的政府”，更说跟澳洲“掰扯善恶太累了，也太不值了。它愿意与中国做生意就做，不愿意拉倒，其他的，政治、军事、文化，都请离中国远远的，就当两国没在一个星球上”。

中央社说，随后，一线官媒人民日报以“钟声”为名发表评论批判澳洲，引起外界注意。而“钟声”通常用在中国官方对外表达正式立场、特别是带有警告意味的评论上。评论声称，当中国外交部发言人发布澳军杀害阿富汗儿童的配图后，澳洲“一些政客如坐针毡，竟倒打一耙发起对中方的无理指责”。澳洲一些军人在阿富汗犯下严重罪行，“事实十分清楚，澳方根本赖不掉”。这篇评论又说，澳洲“一些政客一向以所谓人权卫士自居，实则大搞双重标准”。他们应该“多想想如何采取措施解决自身存在的严重违反人权、违背人类公理的问题，停止藉人权问题干涉别国内政，停止搞政治操弄那套把戏”。