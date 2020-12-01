中国再传新一波高层人事变动

星岛日报今天透露，昨天召开的中共中央政治局会议决定了上述高层人事调动，但相关消息尚未获得权威管道确认。中央社引述该报消息报道称，四川省长尹力将担任中共福建省委书记，海南省长沈晓明将升任省委书记，甘肃省长唐仁健将担任农业农村部部长。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述消息报道，传中共福建海南高层人事调动。星岛日报引述消息指，中共中央政治局11月30日的会议决定由四川省长尹力将担任中共福建省委书记，海南省长沈晓明将升任省委书记，甘肃省长唐仁健将担任农业农村部部长。

据星岛日报今天表示，昨天召开的中共中央政治局会议决定了上述高层人事调动，但相关消息尚未获得权威管道确认。

该报表示，福建省委书记于伟国、海南省委书记刘赐贵都已经年满65岁的正部级退休年龄。

据该报，盛传主政福建的尹力，现年58岁，山东济南人，毕业于山东医科大学，后来在俄罗斯获得医学博士学位，也曾在美国哈佛大学公共卫生学院进修。尹力曾在国务院研究室工作，后来调卫生部，官至副部长，之后历任国家食品药品监督管理局局长、卫生委副主任，2015年空降四川担任省委副书记，翌年升任省长。至于沈晓明，现年57岁，浙江人，医生出身，曾任上海儿童医学中心院长等，后来从政并担任上海市教育委员会主任、副市长、浦东新区区委书记等，2016年调任教育部副部长，翌年出任海南省长。

据该报表示，现任农业农村部部长韩长赋已经66岁，此前盛传该部党组副书记、副部长韩俊将接任部长，但韩俊稍早前出任了吉林省长。

据中央社，最新消息指出，甘肃省长唐仁健将出任农业农村部部长；58岁的唐仁健是重庆人，经济学博士，长期在农业系统工作，曾任中央农村工作领导小组办公室主任，2017年出任甘肃省长。另据消息称，江苏省委副书记任振鹤将升任甘肃省长。