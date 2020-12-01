中国军事危机感？ 习近平月内3次促备战打仗

台湾媒体今天报道称，中美角力似成白热化趋势，在各界普遍预期陆美关系难因拜登上台而显著改善之际，中共总书记习近平周一（11月30日）主持中共政治局会议，审议军队政治工作条例，重申党的领导，并要求聚焦聚力备战打仗。这是中央层级在不足一个月内，第三度提及备战打仗。

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据中国时报今天报道称，习近平主持政治局会议，一个月内第三度提备战打仗。该报道根据新华社发布的通稿，周一召开的中共中央政治局会议，一共审议了《军队政治工作条例》、《中国共产党统一战线工作条例》、《中国共产党党员权利保障条例》等3项条例。但具体条文内容并未公布。

关于军队政治工作方面，会议要求，全面深入贯彻军委主席负责制，坚持用“习近平强军思想”铸魂育人；加强党对统战工作的集中统一领导，形成全党做统战工作的局面，并要持续纯正政治生态，坚持全面从严治党、从严治军，坚决纠治形式主义、官僚主义等。

会议指出，要加强党中央、中央军委集中统一领导，压实各级党组织领导政治工作的责任，确保各项政治工作有效落实，开创军队政治工作新局面；“聚焦聚力备战打仗，将政治工作贯穿到战斗力建设各环节”等。

中国时报说，据了解，这是中央层级在不足一个月的时间里，第三度提及备战打仗。其中，习近平11月25日在中央军委军事训练会议表示，当前中国安全环境发生新变化，要“坚持聚焦备战打仗”，并说要全面加强实战化军事训练、提高训练水平和打赢能力。

此外，11月13日新华社报导，经习近平批准，中央军委日前印发《中国人民解放军联合作战纲要（试行）》，同月7日起施行。《纲要》强调从制度层面回答未来“打什么仗、怎么打仗”的重大问题，强化备战打仗的鲜明导向。